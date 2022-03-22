深圳大學教授稱沒空看論文要學生延期畢業　遭停職調查

近日，深圳大學有研究生實名舉報土木與交通工程學院的胡明偉教授不讓其畢業。深大研究生院18日發布通知稱，目前胡教授已被停職，並針對學生的投訴信問題，校方已成立調查組展開調查。



有深圳大學學生實名舉報投訴胡明偉教授故意不讓自己畢業及違規報銷等問題。在該學生的投訴信中， 該學生批評胡明偉教授不看他的畢業論文， 並回覆學生「 我沒有時間看，最好你延期畢業。」信中亦批評他要求學生簽畢業協議，畢業論文須發佈在核心期刊， 而且違規報銷各種車票和專家會議的費用。

深圳大學稱，最近接到學生投訴胡明偉教授在指導碩士研究生過程中存在問題，引起師生關注，學校表示高度重視，指示大學部門與土木與交通工程學院成立調查組，調查學生投訴信中所涉問題。調查期間，暫停胡明偉教授的碩士研究生導師工作。

據深圳大學官網顯示，胡明偉於2010年11月開始擔任土木與交通工程學院教授，共發表六十多篇論文和四部著作。他的主要研究方向是智能交通系統、複雜系統建模與仿真、交通環境。