內地新晉網紅飲料「冰廣式」涼茶配冰塊惹議　醫生：注意個人體質

為了祛濕及下火，不少人習慣飲涼茶，而近期內地網絡上興起一款新的網紅飲品「冰廣式」，其製作方法很簡單，即是將涼茶加上冰塊，一些網友還會直接將夏桑菊、板藍根、五花茶等沖劑倒入冰粒中攪勻來喝。不過有醫生提醒，這個需要看個人體質，對一些人來說，這種喝法不僅不能祛濕、降火，反而會產生濕氣。



冰廣式顧名思義即是加了冰的廣式涼茶，其脫胎於咖啡飲品「冰美式」，後者是八分滿冰塊加水加雙份濃縮，由於兩者同為深褐色液體，喝起來發酸苦澀，故不少人笑稱冰美式是「鬼佬涼茶」。據了解，冰廣式以主打清熱祛濕的涼茶為茶底，再加入冰塊，可以選擇直接飲下或添加蒲公英等調糖。

在網上，除了癍痧，還有網民換成夏桑菊、板藍根，把苦涼茶換成甜的念慈庵，把冰塊換葡萄冰等。甚至有人用價值上萬人民幣的咖啡機，在咖啡粉上加沖劑萃取濃縮，杯內加菊花、枸杞和不明藥草等。

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按照傳統的方法，治療一般疾病的涼茶以溫服為宜，以減輕某些藥物的副作用和不良反應，以及對胃腸道的刺激。因此，冰廣式隨即引發網絡熱議，「涼茶就是要趁熱喝，不要帶壞頭」、「看完了我已經不想再嘗試了，感覺不太好喝的呀」、「我現在體會到意大利人看菠蘿披薩的感覺了」。

對此，廣東省中西醫結合醫院中醫師盧燊表示，從中醫角度而言，明顯低於體溫的飲料進入人體後會直接損害脾的陽氣，導致脾運化的功能減退，「尤其是陽虛體質的人，喝了容易腹瀉。不僅不能祛濕、降火，反而會產生濕氣」。廣州中醫藥大學第一附屬醫院內分泌科主任中醫師劉樹林則認為，喝冰廣式需要看個人體質，實熱體質的可以冰服，但寒涼體質的就要少喝涼茶。