浙江男子報稱「丟失兩隻鴨」警員助搜尋　一隻竟價值萬元以上？

浙江東陽一名男子日前報警稱，自己養的兩隻寵物鴨丟失，警方了解情況後立即派員協助搜尋。若是一般的鴨子，何須大動干戈？原來，男子向警員表示，他丟失的鴨子每隻價值要超過一萬元（人民幣．下同）。



據《青流視頻》報道，男子報警後，警方先是感到不解，但男子解釋稱，兩隻鴨子是一對的、一公一母，品種是「柯爾鴨」（又稱可達鴨、小叫鴨），一般價值在數千元一隻，他自己養了十幾隻，而他丟失的兩隻鴨子更是「極品」，一隻價值過萬元。

男子更揚言：「只有玩这个的人才懂其价值。」警員聽後便協助男子找尋，最終在男子自己的田地裏發現了這兩隻「失蹤的鴨子」。

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事件引起不少網民熱議，紛紛表示：「鴨子竟然貴過鴨子！」、「還是自然屬性戰勝了寵物屬性！」、「這次這兩只鴨子命大，上次那個當天就燉了」、「兩只鴨子私奔到田裏了」，令人捧腹。

資料顯示，柯爾鴨（Call duck），鴨科動物，內地一般稱為「寵物鴨」，壽命一般是6到12年。因為長不大，體型小，顯得十分可愛，通常被人當寵物來養。2019年4月一隻成年鴨的價格則高達15000元。

跟其他家庭寵物一樣，柯爾鴨飼養時也需要接種疫苗、吃專門的食物，還需要洗澡和培養良好的生活習性。牠性格温順，不吵鬧、不咬人，壽命最長可達十幾年，成年後還會下蛋、自己孵化，是一種非常不錯的伴侶寵物。雖然其原產地是荷蘭，但目前國內已經實現了本土繁育的新型寵物。