台男揮刀狠砍前女友新歡　醋意大發只因不滿兩人動作太恩愛

台灣新北市李姓男子，今天（26日）凌晨在新北市新莊區一家棒球打擊場，見到前女友鄭女與現任男友王男互動親密，李男醋勁大發，叫出鄭、王及另名傅男出來，雙方一言不合爆口角，李男掏刀朝王、傅姓兩男揮砍，兩男負傷倒地，李同另3友才分成兩車逃逸。2小時候警循線逮人，警詢後依聚眾鬥毆、殺人未遂罪嫌送辦。



經查證，主嫌李姓男子（24歲）與鄭姓女子（19歲）原本是男女朋友，一個月前因事協議和平分手。兩人分手後，鄭女旋即與王姓男子（26歲）交往，這讓李男頗不是滋味。

今天（26日）凌晨鄭女與王男，偕同傅姓友人（22歲）來到新北市新莊區中正路上一家棒球打擊場打球。約莫清晨近6時許，李男也帶來林（23歲）、張（23歲）、王（25歲）3友，分成兩車到場打球。沒想到，卻當場看到鄭、王兩人互動親密，李男一時醋勁大發，當場叫喊要鄭、王、傅3人出來聊聊。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

只見兩方7人在店外大聲叫囂、拉扯，過程中，李男掏出一把摺疊刀，朝著王、傅兩男身上揮砍，造成王男手臂有處約18公分刀劃傷，臉部、腳多處刀劃傷；傅男左大腿有道10公分刀傷，腿部、頭多處挫傷、刀傷。緊急送醫急救，所幸並無生命危險。

台警方獲報派員趕抵，調閱監視器畫面，鎖定李等2車4嫌逃逸路線，兩小時候，循線在新莊區中環路台65高架橋下平面停車場內，逮捕李男及林姓男子帶回偵辦，李男坦承犯行，辯稱兇刀已隨路丟棄。警詢後依聚眾鬥毆案、殺人未遂等罪嫌，將李、林兩人移送法辦，另涉案張、王兩男，通知到案後依法函送。

【延伸閱讀】台男「6不該」道歉啟事真相嚇人！男方同事：恐怖女友擬稿逼登報（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 10

【延伸閱讀】台男網上徵女友回家過年應付親戚 一句話令無數女網友爭着報名（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 12

延伸閱讀：

蘇花改區測才上路就出包？駕駛不解收「嚴重超速」罰單

台中墜樓國一生曾遭霸凌？ 校長澄清：絕對沒有

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】