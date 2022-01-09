貴州茅台推出虎年生肖酒　市場預售漲價超130%炒至6000元一支？

2014年起，貴州茅台每年都會推出一款生肖酒。

1月5日，貴州茅台發布5款虎年生肖酒，其中500毫升的貴州茅台酒（53%vol）市場指導價為2499元/瓶（人民幣，下同）。然而，有經銷商在預售茅台虎年生肖酒時報價5800元，比指導價提高132%。

有經銷商稱，需要先交全款預訂才能確保到有貨，「我在1月10日才能拿到貨，但現在已經預售了40件，只有6件了」。



《紅星新聞》報道，由於茅台虎年生肖酒（虎茅）剛發布，經銷商手上根本未有貨。有經銷商稱，茅台酒廠會按照經銷商大小，或考慮是否緊急使用等原則決定發貨的先後次序，「我在新品發布後就已經交了貨款，但至少要等到下周末才能拿到貨」。

雖然大家未見實物，但虎茅的市場預售價已開始暴漲。經銷商稱，從現時的市場預售價格來看，一瓶虎茅基本上要5200元至5800元，相比指導價提高一倍多，「這樣的價格還算低，年前可能還會上漲一波」。他表示，現時先交全款，到貨後即使價格上漲亦不需補錢，「如果你相信我，可先交付全款，到時我直接給你郵寄」。

業內人士：虎茅價格暴漲只因經銷商炒作

經銷商介紹，由於限量出售、市場價格增長穩定等因素，茅台生肖酒具有收藏、送禮的屬性，也成為「飛天茅台」外的另一白酒「硬通貨」。同時，每逢農曆新年前都是傳統的白酒旺季，不少酒都會漲價，惟新年後有機會降價，「不過，市場價格肯定會高於官方指導價」。

除此之外，有部分經銷商會囤貨「炒作」，同樣是造成茅台生肖酒暴漲的原因。前述經銷商透露，有人會以經銷商的身份拿貨，「然後自己再成立一家商貿公司，並且將拿到的貨囤起來，並通過商貿公司進行銷售」。

有白酒行業分析師稱，炒作方很明顯是貨源優勢的經銷商、黃牛，甚至是個別專業老酒收藏與投資機構，「他們能夠拿到一手貨源，也能夠實現分銷，擁有炒作的前提條件與基礎」。

分析師稱，由於茅台生肖酒並非渠道型大流通產品，因此具有很強的稀缺屬性，以及特殊銷售渠道，「部分經銷商通過壟斷貨源、左右手倒貨等方式製造市場缺貨的假象，進一步推高市場預期，再通過其他渠道小批量放貨，獲取高額差價」。

除了虎茅之外，此前推出的茅台生肖酒價格亦一直上漲。「今日酒價」數據顯示，截至昨日（8日），茅台的牛年、鼠年、豬年、狗年、雞年、猴年、羊年、馬年生肖酒市場行情價分別為3950元、4280元、4280元、4100元、4200元、6280元、32000元、19800元。

生肖酒中以羊年的價格最高，要價32000元。（今日酒價）