58同城求職者被綁至柬埔寨變血奴　企業不認證仍可在平台招聘？

據此前報道，江蘇90後男子去年被人劫持送到柬埔寨，後被網絡詐騙集團轉賣並被當做「血奴」。據了解，該男子是透過內地求職招聘平台「58同城」找工作，在面試後被脅迫偷渡至柬埔寨。

《紅星新聞》報道，在部分涉及詐騙集團的判決書中，不少犯罪分子招募員工只會經熟人介紹，或透過58同城招聘。2月19日，紅星資本局用個人帳號嘗試發布高薪的招聘信息，在未經認證的情況下，仍然收到多條來自求職者的信息。



紅星資本局用個人帳號在「58同城」發布招聘信息，並編造了一個不存在的公司名稱，在未經過企業認證、未填寫相關信息的情況下，發布了一份人事專員/助理的崗位信息，月薪為1.5萬元至2萬元。

系統提示該招聘信息發布成功後，發布的崗位信息審核未通過，原因是未完成企業認證。然而，招聘信息發布1分鐘後，已有6位求職者表示對該崗位有興趣，但有關信息無法查看，要求完成企業認證才能與求職者溝通。目前，58同城的企業認證方式，分別是營業執照認證、法人認證和實名企業郵箱認證。

在系統發出的通知提到，58招聘平台將從7月起要求所有招聘方都經過認證，未認證的招聘方所發布的崗位將無法在線展示。2月19日，58同城客服稱，上述通知中的7月指的是2021年7月，但之後又改口稱，「這個（通知）是很早就有了，很多年了，現在都要認證」。

事實上，不少網民都在社交平台上分享過通過58同城被騙的經歷，包括平台上存在大量的虛假招聘信息，更有人被騙錢、被惡意收費。黑貓投訴平台顯示，在近30天內，58同城的投訴量為241宗，平均每天約8宗投訴；累計來看，58同城的投訴量共為9613宗。

值得注意的是，目前58同城被眾多招聘方投訴。以招聘方為例，發布招聘信息後，如不購買相關資源推介，曝光有限； 只要付費購買刷新次數，就可以令發布的崗位排名靠前，獲得更多瀏覽機會。

雖然存在大量虛假信息，但58同城多年來未有因此倒閉。業內人士分析稱，可能是因為58同城主要面向藍領，而藍領對其在網絡上的口碑未充分了解；從本地生活業務來看，如家政服務、水電維修服務等，還沒有勢均力敵的競爭者出現。

對於在「血奴」事件中58同城擔責的問題，有內地律師認為，主要視乎涉案公司發布的招聘信息內容，以及58同城是否盡到審核的義務，「如果說任何人都可以去58同城隨意發布招聘信息，而且可以發布虛假內容，58同城沒有盡到審核義務的話，那肯定是要承擔責任的」。

有律師指出，58同城作為發布者，首先要查驗招聘方的相關證明文件、營業執照，招聘的內容是否與其經營範圍相關，是平台的法定義務，「在他們平台發布的、審核不嚴造成虛假廣告，市場監督管理部門可以對他們進行行政處罰，嚴重的話，相關人員或者平台可能會被追究刑事責任」。