浙大博士生送外賣竄紅　8年未畢業歸責導師　學院：忽視自身問題

浙江大學博士生孟偉讀了博士8年都未能畢業，為了謀生，他不惜送起了外賣，並在抖音註冊賬號向外界訴說這些年來的遭遇，加上「博士生送外賣」的背景，令他在內地成為網絡紅人。

周五（1日），他就其故事娓娓道來，包括導師在他求學路上的負面影響，以及結婚生子後，孩子卻患上爆發性心肌炎入住ICU等困境。對於事件，浙大控制學院亦作出回應，指將按規積極提供幫助。



據《都市快報》報道，2014年浙大本科畢業後，由於喜歡做科研，追求學術，孟偉便作為直博生進入控制學院，可一晃8年，他仍未發表任何博士畢業認可的科研成果論文，延畢已經3年，按規定6月就將結業並離校。

在他看來，自己未能畢業是導師沒有好好指導自己的原因，也有其自身原因。

本科畢業時的孟偉。（橙柿互動／抖音）

孟偉表示，直博生在研一、研二期間的主要任務通常是繼續學習以及做些基礎的研究，為今後的研究做準備，可是導師卻安排他指導本科生參加全球自動化挑戰賽，佔用了他一整個研一的上半學期。

另外，他還參與了導師的8個企業和政府的橫向課題，其中完全負責的有6個，但他認為這些橫向課題有利於碩士研究生日後找工作，對博士生意義不大，他為此跟導師說過幾次但無果。

研二下半年，孟偉作為學生牽頭人參與國家自然科學基金重點項目「城市自來水管網水質異常檢測」，在導師指導下，其博士論文也確定為水質異常檢測。可是經多次調研後，孟偉認為該研究方向意義不大，也不是他感興趣的，不足以能寫成一篇博士論文。

之後，孟偉科研進度非常緩慢，到研四時，導師建議孟偉直接轉讀碩士，但孟希望自己能在學術上有所成就，對此非常固執，因而拒絕。

孟偉希望自己能在學術上有所成就，拒絕轉讀碩士。（橙柿互動）

眼見別人在進步，自己卻原地踏步，備受壓力的孟偉一度需要服用抗抑鬱的藥物。不過雖然讀博不順利，但孟偉在情路卻有收穫，2019年與另一半修成正果，並在去年6月當上爸爸。

然而命運又一次開起玩笑，孩子甫出世就患上爆發性心肌炎入住ICU，60多天經歷了4次病危搶救，孟偉為此耗盡身上所有錢，變得捉襟見肘。

後來，孩子情況好轉，孟偉遂於去年9月回到學校，爭取盡快畢業以便順利找到工作。按照相關規定，直博生到第8年還未拿到學位就只能獲得結業證書。之後3年內，學生有一次申請換取博士學位證的機會，但直到目前，孟偉的博士論文還沒有什麼起色。

由於延畢關係，孟偉的補貼早被停掉，馬上他還要面臨搬出學校，需要租房的問題，於是便出現了「博士生送外賣」一幕。

孟偉認為送外賣時間靈活，既不會耽誤他拿博士生學位證書，也可能賺取生活費。他還把自己的經歷發到抖音上，希望坊間能關注博士生培養過程中的不合理的現象，即博士生已成為了廉價勞動力，為導師做各種事。

迅速竄紅後，孟偉收獲很多有類似經歷的博士生，以及一些師兄師姐的鼓勵，希望他度過難關，但同時也有許多網民指責他在歪曲事實。

對於種種喧囂，孟偉表示希望事件慢慢冷下來，之後通過自身努力拿到博士學位證書，找到工作，目前他當務之急是考慮清楚到底是繼續之前的博士生課題，還是再找一個新的。

對於孟偉的經歷，浙大控制學院表示，學院領導、導師組近期已與他有過多次深入交流，學院對他結業後希望繼續學業並獲得博士學位表示尊重和理解，但就認為他忽視了自身存在的諸多問題，如對科研工作聚焦和投入不足，卻對教育領域創業產生興趣，同時未完成學術論文的修改任務，也對導師組就其轉碩的規勸一直予以拒絕等。

學院強調攻讀博士學位不是一個容易的過程，需要聚焦科研目標，將主要精力投入學業，並表示院方將按學校相關規定要求，積極為孟偉提供支持和幫助。

學院又指，雖然學校補助按規定停止發放，但課題組持續為孟偉發放崗位助學金，得知其兼職外賣員之後還發放了臨時補助金。目前一孟偉仍然住校，與其他浙大在校生一樣，只要按規定繳費，均可享受同樣的醫保、住宿待遇，不論延畢與否。