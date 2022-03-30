「隔離險」下架與疫情爆發有關？　業界：保費低賠付率高是主因

據此前報道，今年初內地的社交平台傳出一款「新冠隔離險」，每日保費低至9.9元（人民幣，下同）；只要投保人因疫情被隔離，就可以在隔離期間享受津貼補助，金額從上百元至上千元不等。

然而，一度銷售火爆的隔離險近日開始陸續下架。有業內人士透露，隔離險產品的盈利狀況並不好，投訴率高、大量理賠申請是隔離險下架的重要原因。



據了解，多個備受追捧的隔離險已經下架，包括「眾惠相互惠無憂意外險」、「眾安保險愛無憂意外險」、「複星聯合愛無憂意外傷害保險」。

市面上所謂的隔離險、防疫險，大多是一年期以內的意外險，觸發理賠條件後保險公司以津貼形式進行經濟補償。隔離險的售價一般只需幾十元，在理賠範圍內消費者能得到每天約200元的補償。

不過，隔離險的理賠問題一直為人詬病。不少消費者反映，銷售人員在其投保時並沒有將保險細則詳細告知。同時，隔離險的投訴率非常高，大多集中在被隔離但未能成功申請理賠、退保手續費高昂、理賠證明材料苛刻無法提供等等。

上海銀保監局曾提醒，部分隔離險的責任免除條款中約定，受保人雖被集中隔離但未自費支付隔離費用，保險公司不承擔理賠責任。另外，投保前已疑似感染或已收到通知要求隔離、保險合同生效前被受保人所在地區被列為國家公佈的中高風險地區等情況，均可能屬於責任免除情況。

除了投訴率高，大量的理賠申請亦為保險機構帶來壓力。某保險公司業務合夥人透露，前期為開拓市場，各保險機構都將隔離險產品的保費壓低，「推高了賠付率，當下現實情況與以前產品設計時的風控不符合，為了控制風險不得不將這類產品下架」。