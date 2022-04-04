山東四胞胎早產非同月同日生？　醫療費龐大父親籌款冀解燃眉之急

山東濟寧市22歲年輕孕婦去年懷上四胞胎，但4名男嬰卻非同月同日生。原來，她在懷孕期間因宮頸機能不全，需要進行緊急宮頸環扎，並分3次誕下腹中嬰孩。

四胞胎的父親楚遵禎，在感到初為人父的甜蜜的同時，也為龐大的醫療費擔憂。他透露，夫婦二人來自普通農村家庭，他現時在醫院為妻兒奔忙，已沒有收入來源，4名兒子的醫療費對於本就不富裕的家庭而言，無疑是天文數字，他無奈下只能在網上平台籌款，希望有好心人可助解燃眉之急。



楚遵禎憶述，半年前得知妻子懷孕，起初只知是三胞胎，等後來發現是四胞胎時已經3個月大，錯過減胎的最佳時機，「剛知道懷了四胞胎，我又高興又擔憂，因為多胞胎懷孕期間會有更大的風險」。

他表示，妻子懷孕後的產檢一直正常，直到今年2月在濟寧當地的醫院產檢時，醫生發現妻子的宮頸機能有異，且情況嚴重有機會流產，於是當即到山東大學齊魯醫院住院保胎，「我媳婦就是宮頸太短了，只有 0.6 厘米，老大出生前，他的頭其實直接就在宮頸裏待着了」。

3月22日，四胞胎的長子出生，體重僅700多克。楚遵禎稱，雖然長子屬於極早早產兒，且發育不完全，但剛出生時綜合生命體徵不錯，「當時他就睜着眼睛看着你，小小的，但感覺生命力很頑強，就很想活下去的樣子」。4天後次子出生，體重僅800多克；第三、第四胎在4月1日出生，分別重1050克和1030克。

他表示，妻子在一個月內經歷3次手術，由於四胞胎出生面臨很多風險，至今仍留在保溫箱，「四個孩子她到現在都沒看一眼」。

楚遵禎一直在醫院照顧妻子，暫時沒有收入。（影片截圖）

在擔心妻兒的身體狀況的同時，楚遵禎亦為龐大的醫療費擔憂，「現在已經花了 20 多萬了，醫院這邊還欠費呢」。他透露，自己本是速遞員，平時月入約5000元，但過年後就工作了十幾天，然後一直在醫院陪護，暫時都沒有收入，且家中幾萬元積蓄已花光，只能向親友借錢。

楚遵禎指出，現時最大的難題是湊醫療費，由於四胞胎早產，需要的醫療費用也較多，一人的費用就不低於30萬元，四人加起就超過百萬。目前，他已在網上平台求助籌款，希望有心人能伸出援手，助一家六口度過難關。