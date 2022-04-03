廣州餐廳推免費「單人套餐」傳愛心　老闆：吃完直接走不必客氣！

提到回饋社會，有人會閑時當義工，亦有人會捐款助人。在廣州天河區，就有餐廳推出「免費吃飯」活動。

老闆劉先生介紹，無論任何人遇到困難，只要到餐廳向員工表示要「單人套餐」即可，「吃完直接走就是，不必客氣！」



該餐廳提供的飲食服務以火鍋為主，位於廣州天河區黃村街道，周邊有城中村，店外貼上「免費吃飯」的告示。

劉先生介紹，他和妻子二人經營餐廳，開業之時趕上新冠疫情，經營一度非常困難，幸得到不少朋友的幫助才渡過難關。一年前，他們張貼「免費吃飯」的告示，向困難人士提供免費的單人套餐，一方面是想將善意傳遞給更多人，另一方面也受到一家馬來西亞餐廳的啟發，為公益盡一份力。

劉先生稱，店內提供的免費單人套餐並非某一固定的菜式，而是根據當天廚房的食材去準備，「有什麼吃什麼，但一定會有菜有肉，讓客人吃好」。至於選擇在店門口張貼「免費吃飯」的告示，也是為了讓有需要的人免除尷尬，大大方方入店吃飯。

他透露，事實上吃單人套餐的客人並不多，甚至有愛心人士到餐館就餐後，還主動提出要幫助，但被他一一婉拒。他表示，餐廳目前的經營狀況良好，有能力繼續提供免費的單人套餐，暫時不需要幫助，並歡迎食客前來用餐，也不會因此影響到菜品的出品。

劉先生稱，只要餐館依然經營，就不會取消「免費吃飯」活動。針對有網民質疑餐廳炒作，劉妻表示，她與丈夫不會在意這些看法，「就拿做飯來說，我做的菜不能保證百分百符合每一個人的胃口。做好事也是一樣，只要大多數人支持我的做法，我就會堅持把溫暖傳遞下去」。