​​安徽14歲童疑因追200元住宿費被同學監生打死　中學校長被停職

4月1日凌晨，安徽省宿州市靈璧縣漁溝中學一名14歲男童王鑫磊因肢體衝突被同學毆打致死，昨日（4日）王鑫磊父母跪地求公道的影片在微博流傳，引發網民關注。今日（5日）​​靈璧縣委縣政府調查組通報案件的調查處置情況，王某磊就讀的漁溝中學校長吳某衛已被停職，調查組並對被害人親屬表示深切慰問。



根據警方調查，被害人王鑫磊父親於2月18日向漁溝中學支付800元（人民幣．下同）住宿費，中學將王鑫磊安排在206宿舍。後來，馬某某與王鑫磊協商，支付王鑫磊300元，住宿至馬某某參加高考前。期間，疑犯徐某邦與王鑫磊是小學同學，徐提出與王同住，二人經宿舍管理員同意後，徐某邦於3月中旬入住206宿舍。同住一週後，馬某某搬離206宿舍。經協商，徐某邦支付馬某某50元，並承諾支付王鑫磊200元，至案發時未支付。

警方調查指，王鑫磊、徐某邦二人發生肢體衝突，其他學生均未參與打鬥。徐某邦以及其他六名在場的學生與漁溝中學校長吳某衛均無親屬關係。根據驗屍報告，王某磊的左胸部遭鈍性外力作用致心臟震盪，引發心律失常死亡。

王鑫磊父親在微博上稱，他為了孩子能有一個良好的居住環境，特意給兒子申請單間宿舍，每學期繳納八百元。不過，學校在沒告知王父的情況下，將另一名學生安排進王鑫磊的宿舍。經學校協商，將補償王鑫磊，在王鑫磊向徐某邦索要錢財時，對方不但沒有支付還毆打王鑫磊，導致王鑫磊身亡。

王父表示，孩子的屍檢解剖結果出來了，肺部瘀血穿孔，心臟也受傷淤血，是暴力致死，學校不應該在輿論發酵的時候選擇沉默，如果有閉路電視證據，盡量讓相關方觀看，並要學校解釋為何單間宿舍會變成合租宿舍，但學校並未解釋。

宿州市委市政府已成立市級工作指導組；省公安廳已派專家組進駐靈璧縣指導案件調查工作；靈璧縣委縣政府已成立調查組調查。

調查組表示，將依據調查事實和責任認定情況，依法嚴肅追究相關單位和責任人責任。同時，深刻汲取教訓，在全縣組織開展校園安全教育和隱患排查整治專項行動，全面加強校園安全管理工作。

網民表示：



「六個人去宿舍看打架是嗎？」

「會玩啊，那6個成目擊證人了」

「開始還說一對一，這次又有六人圍觀了？」

「第一次通報的時候沒有說其他幾個人在場啊。」