安徽血癌婦病重　10歲子抽30支血配型成功：希望可以救媽媽

安徽安慶市10歲男孩軒一，為了救身患白血病的媽媽曹美霞，前後抽取30支血做配型。目前，兩母子配型成功，軒一的體檢合格；曹美霞做好全面檢查後，將接受造血幹細胞移植。



2020年7月，曹美霞與丈夫曹送出門做生意，期間不慎撞到腿部有瘀傷，惟瘀血非但沒有消退，反而逐漸擴大。曹美霞去了多家醫院做檢查，最終被確診為急性髓系白血病。經人介紹，曹送帶曹美霞到蘇州大學附屬第一醫院接受治療，兩夫婦在醫院附近租屋，2個年幼的兒子都留在老家由家人照顧。

曹美霞病後一直在外求醫治病，全家基本沒有收入，前期做生意的積蓄都用於治病，但她的治療過程並不順利，期間曾多次感染及有過併發症。在多次化療後，曹美霞情況轉好，於是在今年初回老家過年。不幸的是，她回老家不久後情況出現反覆，只能再次接受化療。

曹送介紹，現時妻子最好的選擇是接受造血幹細胞移植，可惜她未能與親弟配型成功，一時間也未能找到其他合適的供體，於夫妻倆就與醫生提出能否讓兒子配型。經了解，醫生認為軒一的體重、年齡都符合醫學上捐獻造血幹細胞的條件，於是讓他在老家抽血寄到蘇州做配型，最終配型成功。

曹送表示，軒一在妻子病後變得非常懂事，學習成績一直在班級名列前茅，「以前，他在老家體檢的時候，都不太配合」，但兒子為了配型前後抽取了30支血，「都沒叫過一聲『疼』」。

目前，軒一的配型和體檢都已通過，醫生還要為曹美霞的情況做全面評估。一旦評估通過，就可以進行造血幹細胞移植。軒一表示，希望自己可以救媽媽，「媽媽治好了就可以回家陪我了，這是我最開心的事」。