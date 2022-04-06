河北5歲童罹血癌治療耗盡家庭積蓄　哭訴「媽媽，放棄我吧」

對抗病魔需要很多力量，遇上痛苦治療難免會出現負面想法，近日，河北廊坊5歲患癌童薇薇（化名）哭訴讓媽媽阿婷（化名）放棄自己。阿婷表示，每次化療完，孩子骨頭裏都像有針在扎著一樣難受。自己再苦再累也要堅持走下去，治好孩子，但是為了治療，家裏已經沒錢了。



阿婷說，自己再苦再累也要堅持走下去，治好孩子。（泰安市泰山慈善基金會）

近日，河北廊坊的5歲患癌童薇薇用微弱的聲音勸著媽媽阿婷，「媽媽，放棄我吧」。阿婷表示，每次化療完，孩子骨頭裏都像有針在扎著一樣難受。

這已經不是第一次薇薇向媽媽乞求了。阿婷只能一邊撫摸著女兒的手，一邊給自己和女兒加油。每次想到再堅持一下，女兒就能健康回家，阿婷只能抹去眼淚，寸步不離的守護在女兒身邊。媽媽說，自己再苦再累也要堅持走下去，治好孩子。

5歲患癌童薇薇說「媽媽，放棄我吧」。（泰安市泰山慈善基金會）

去年6月，薇薇半夜突然流鼻血，鼻子止住了，又從嘴巴往外吐，到了天亮薇薇就開始昏迷，家人把她送到醫院，醫生為其輸了兩袋血，到了晚上孩子醒了，經過檢查，醫生初步確定為白血病。得知消息的媽媽阿婷（化名）連夜從外地趕了回去，在醫院深切治療部呆了四天薇薇被送到武漢兒童醫院，2021年6月24日薇薇被確診「急性髓系白血病」。

5歲薇薇確診「急性髓系白血病」。（泰安市泰山慈善基金會））

年僅5歲的薇薇無法承受化療，細胞嚴重缺乏，化療期間雙肺嚴重感染，每天發燒，一個月內薇薇不吃不喝，每天都在哭喊「媽媽我身體好難受，骨頭裏面疼，像有小蟲子在啃我的骨頭」、「媽媽，太痛了，你放棄我吧，我想回家」。強烈的化療藥物對薇薇造成巨大傷害，經常是女兒在病房裏面哭，阿婷在外面哭。

薇薇每天都在哭喊：「媽媽，太痛了，你放棄我吧，我想回家。」（泰安市泰山慈善基金會）

阿婷表示，現在薇薇每星期都有一日住院大檢查監測各項指標，打免疫球蛋白，抗排異，和移植後的鞏固化療，每個星期一次化療，一共有24個療。薇薇每天吃各種藥，細胞還不穩定，等細胞穩定了還要吃一年的靶向藥。

薇薇還在每天的抗癌路上堅持，除了難以承受的痛苦，她彷彿看出了這個家早已舉步艱難，「媽媽，我們回家吧，別給我治了」、「等咱們好了，一起回家！」阿婷回答乾脆，她相信那一天遲早到來。

薇薇還在每天的抗癌路上堅持，但彷彿看出了家裡已經沒錢了，「媽媽，我們回家吧，別給我治了」。（泰安市泰山慈善基金會）

小童出現3大警號宜立即求醫 癌症中白血病最常見

香港全科醫生鍾偉傑解釋，急性淋巴細胞性白血病（俗稱血癌）則大多在1至5歲時病發。要治療癌症，傳統的方法有化學治療（俗稱化療）、外科手術及放射治療的聯合治療。治療急性淋巴細胞性白血病時，如是較棘手的個案，亦會採用異體造血幹細胞移植方法。鍾醫生表示，如孩子患上白血病，會持續發燒超過兩星期以上、面色蒼白、容易出血，「撞到少少就好容易瘀」。

台灣每年新增200名血癌患者，其中以3到5歲居多，症狀嚴重者需要接受骨隨移植，才能保住生命。台大醫院小兒部小兒血液腫瘤科主治醫生林東燦提醒家長，如果小朋友出現發燒不退、貧血、全身倦怠、無預期出血等症狀時，就需要提高警覺，立即就醫。

血癌屬於造血細胞的惡性增生性病變，可分成急性和慢性。急性進程來的快且兇狠，在復發或治療無效的狀況下，大約3個月會死亡。臨床統計，台灣急性淋巴白血病病童，接受化學治療成功率超過8成之多。相較之下，成人患者預後不佳，主要原因在於成人的骨髓造血細胞再生能力不如幼兒，無法承受高劑量化療。

急性淋巴性白血病細胞分裂快速，若不治療，每10日癌細胞就會增加1000倍，一旦復發，生命就像是以「週」倒數，因此，必須立即治療，否則將有生命危險。