彭于晏現身上海社區檢測引騷動 身旁長髮女身份惹網民猜想
撰文：聯合新聞網
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目前人在上海的彭于晏，就算戴著口罩出門領物資或是接受核酸檢測，都會受到旁人注意，顯然男神魅力不減，永遠是被關注的焦點。
有網友在微博分享上海長寧區某社區防疫志工的照片，某位高挑男的防護衣外面寫著「彭于晏」，各方熱議不已，到處流傳他竟以大明星之姿在上海擔任核酸檢測志工，他的工作室人員只好出面闢謠，宣告這只是個美麗的誤會。
多地組建醫療隊援滬（按圖了解）：
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不過他還是曾踩滑板領物資，也曾和志工們合照，網友笑稱社區附近的女粉絲恐怕要暴動，他更被拍到在社區做核酸檢測時，身旁有位戴著黑色帽子的女子，網友直呼只想知道那個女生是誰，可惜該女子沒有被臉部清楚照片。然而彭于晏無論是工作還是私生活，都被媽媽和姊姊嚴格控管，網友推測那女子應該就是他的姊姊。
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