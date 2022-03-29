杭州媽媽貼「徵婚啟事」列8大條件找優質女婿　女兒：超丟臉！

現代人愈來愈晚婚，尤其不少男女到了適婚年齡，身邊都還沒個對象，父母親就會十分著急，不但催促兒女趕快找對象結婚，甚至直接安排相親或徵婚。最近杭州一名女子透露，母親為了幫她徵婚，竟直接在自家店門口貼上「徵婚啟事」，列出8大條件徵女婿，讓女子直呼超丟臉，超想把公告撕掉。



根據內媒《華商網》報道，這起事件發生在杭州蕭山。從照片中看到，一處玻璃窗最上面貼著是「黃金脆皮雞排」廣告，中間則是「店面轉租」，最下面有一個用紅筆寫的「徵婚」廣告。

仔細一看這個徵婚廣告，一開頭寫著，「93年女，品牌是永久牌，長相不影響市容，現招收男友一名」，用詞可說是非常幽默。接著底下列出8項條件，希望能徵得真命天子。

所列條件同樣幽默 點圖放大看看▼▼▼

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據悉，這名被母親徵婚的女主角「小慧」（化名），日前向當地媒體透露，她覺得很不好意思，「現在已經被我撕下來了，好幾個路人都看到，還有人唸出來，實在太害羞了」。小慧接著提到，她原本開了間小吃店，最近打算結束營業，因此貼了店面轉租廣告，不料母親很著急她的婚事，就列出「徵婚啟事」，她心想就順對方一次意，「丟臉就丟臉吧！」，唯一要求就是廣告貼在不起眼的地方。

起初小慧以為，這幾則廣告貼在一起應該不太容易會被注意到，沒想到事情發展出乎大意料，許多人經過時都會走近多看幾眼，有些還會大聲唸出來，她感到非常不好意思，沒多久就撕了下來。小慧則說，她不喜歡相親和徵婚廣告形式，而是相信緣分，目前對感情的態度是隨緣不強求。

至於小慧母親，則是對女兒婚姻大事緊張多了，還稱說這徵婚啟事早就寫好，但一直不敢張貼，擔心女兒會生氣，但考量孩子真的年齡大了，自己實在太著急，只好出絕招了，真心希望能盡快找到一個優秀女婿。至於是哪8大條件，內容如下，「1.出產日期在93年前後，品牌：永久牌，最好是附近的人；2.最好全新，九成新以上也可，倒是不買一送一；3.外型能看的就好，身上零件沒毀損，尚在保值期限內；4.體型適中，最好是中碼，身高比我高，歲數比我長，170-180；5.最好是開車，人家有保障；6.安全有保障，無不良嗜好，總之能承擔重責；7.必須自動取暖功能，有單獨的包裝盒，有輪子；8.如果沒有完全符合以上條件，希望是個潛力股」。

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