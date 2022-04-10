湖南7歲男童誤觸變壓器燒傷截肢　12歲兄冀保命：長大我來照顧他

湖南邵陽市7歲男童小明（化名），上周一（4日）爬電線桿玩耍時不慎碰到變壓器，全身被嚴重電擊燒傷。由於傷勢嚴重，小明的右臂需要截肢，至今未度過危險期，仍在深切治療部留醫。



父親劉先生稱，事發當日下午3時許，次子小明與朋友玩耍時，一時調皮爬上電線桿，誤碰離地3米多高的變壓器，被高壓電擊傷。當他趕到現場後，只見兒子全身發抖在地上扭動，身上衣服和雙手都燒黑，腹部也嚴重燒傷，「看到我來了，他說，爸爸我好痛，我的手沒了」。

由於病情危重，小明轉到湖南省兒童醫院就醫，並在上周四（7日）進行右臂截肢手術。劉先生稱，小明的左臂仍留著，但醫生表明左手手指亦需要截肢，「我求醫生盡全力保住手掌和手臂」。

《極目新聞》報道，小明仍留醫深切治療部，由於肝、腎在電擊中受到損傷，他一直無法排尿。該院的重症醫學科主任醫生張新萍介紹，小明上肢和腹部傷勢嚴重，現階段是先救命，救命後盡量保證其器官和肢體功能的維持；另其皮膚損毀非常嚴重，後期可能要進行創面的植皮修復，以及各種功能的康復，治療時間較長。

劉先生表示，其父母近兩年先後因癌症去世，治病已花費所有積蓄，他在駕駛學校的工作收入也不穩定，若學員人數不多，自己基本上沒有收入。

小明出事後，劉先生已在網上發起籌款，籌得的十幾萬元已用於支付第一次手術的相關費用。醫生透露，小明即將進行第二次手術，未來胸腹部及左臂的植皮、護理和康復等十分漫長，所需費用也難以預計，保守估計需要百萬元以上。

小明出事後，劉先生12歲的長子也非常難過，希望可保住弟弟的性命，「等我長大了，我來照顧他」。劉先生透露，當地有關部門已表示會對他給予以援助，「哪怕賣血我也不會放棄。只要救活了，孩子人生的路還很長」。