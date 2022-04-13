成都男遊客遇暴風雪被困巴朗山埡口　救援隊深夜上山營救

4月11日晚，一名成都男遊客騎行巴朗山埡口遊玩，期間突遇暴風雪天氣，被困在海拔4484米的巴朗山埡口附近一個小石屋。警方接報後，與當地政府組織派出救援隊，深夜冒雪上山搜救，至12日凌晨4時許，男遊客被安全送至臥龍鎮。



4月11日，四川阿壩州汶川縣臥龍鎮突降暴雨。當晚8時45分，臥龍派出所警員接獲一男遊客求助，「有暴風雪，不能下山，我快凍死了」。警方多次聯繫報警人無果，於是立即向臥龍公安分局匯報情況，再安排人員上山營救。

據了解，該遊客被困地段位於巴朗山埡口附近，海拔4484米，每年11月1日至次年5月1日為道路封閉時段，禁止一切車輛、人員通行。

當晚9時，由臥龍公安分局、臥龍特區應急辦、臥龍鎮人民政府、鄧生保護站共23人組成的救援隊，冒雨從海拔1900米的臥龍鎮出發營救。晚上11時許，因道路積雪厚度超過40厘米，救援車輛不能繼續前行，救援人員只能下車徒步前進。

參與救援的民警介紹，由於剛降大雪，高海拔地區夜間氣溫降至零下10多度。經過2個多小時的步行搜尋，救援人員最終在12日凌晨1時半到達遊客被困地點，在一小石屋內找到被困人員。

經初步檢查，該名男遊客身體狀況良好；凌晨4時許，救援人員將他安全送到臥龍鎮。據了解，被困男遊客是成都人，4月10日騎單車到達臥龍鎮，11日8時騎單車從臥龍鎮出發，前往巴朗山埡口遊玩，當晚6時許到達巴朗山埡口，後被暴風雪所困。