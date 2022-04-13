疫情｜抗議封控期間物資不足　長春女子發起「敲盆行動」被拘7日

吉林長春一名居民近日發起「敲盆行動」，企圖對封控期間物資不足等問題表達抗議。據《極目新聞》報道，上述居民是在基本生活物資有保障的情況下，發起相關行動以向政府施壓，最終被警方依法行拘7日並罰款300元（人民幣，下同）。



涉事小區。（極目新聞）

內地社交平台流傳「男子組織敲盆行動被拘留」的話題，引發關注。有網民爆料稱，長春「蓉橋壹號」小區住戶王某，近日在業主群組內煽動「敲盆行動」，性質嚴重影響惡劣，警方將其口頭傳喚至公安機關，依照《治安管理處罰法》對其違法行為給予治安拘留7日，並處300元罰款。

周二（12日），長春市公安局綠園分局西安廣場派出所工作人員證實確有此事，相關處罰決定在4月8日作出，不過，被處罰的居民是一名43歲女性，並非網傳男性。因其拒不執行緊急狀態下的決定、命令，涉嫌尋釁滋事被處罰。該處罰決定只在小區業主群裡進行了通報。

此外，有「蓉橋壹號」小區居民表示，小區封控管理至今已有逾30天，基本生活物資由政府負責配送，是有保障的，「不過居民申報的生活物資，一般來說是必需品，非必需品肯定無法得到滿足。」

該判罰引發網民熱議：

「解決不了問題，解決提出問題的人」。



「不給群眾任何發洩的渠道，最終的渠道就是揭竿起義呀」。



「敲盆違反了什麼」。



「有保障會敲盆？」。



「吃飯沒問題，人不會被餓，當事人這麼煽動居民搞敲盆行動被拘留也確實不冤」。

