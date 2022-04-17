港識深事｜全國首個港澳青年驛站羅湖啟用　港澳青年市價6折租住

深圳市羅湖區深南東路萬科深南廣場一家青年驛站近日舉行揭牌儀式，其屬深圳以至全國首個「港澳青年驛站」，提供了共20套人才安居房租予在深工作的港澳籍青年。



「港澳青年驛站」揭牌儀式。（深圳大件事）

港澳青年驛站以服務「人才引進、提升、融入」為主線，為赴深港澳青年提供「住宿+就業幫助+城市融入」的一站式落腳服務，以多個渠道提供就業信息對接、培訓等服務，以便更多港澳青年在當地學習、就業、生活等。團市委書記高大偉早前在港澳青年驛站與香港青年交流時便提到，港澳青年驛站的啟用除為赴深港澳青年打造暖心落腳點，也推動粵港澳大灣區城市群協同發展，讓越來越多的港澳青年集聚深圳、融入深圳。

據了解，驛站的戶型有兩房、三房、四房，建築面積約86平方米至142平方米，在市場價基礎上，價格享有6折優惠，整套房租金每月約4472元至7386元人民幣。

而入住者當中，包括了不少以志願者的身份活躍在深圳疫情防控一線的港籍青年。據了解，3月以來深圳新增189名港籍註冊志願者，當中84人參與了防疫志願服務。今年以來，當地新增490名港籍註冊志願者，當中160人參與防疫志願服務，新增服務時長2605小時。