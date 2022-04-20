上海疫情｜傳12歲童隔離後走9小時回家　網民質疑：時速6公里？

日前有網民爆料上海某小區一兒童解除隔離後無人管，靠自己不行9小時才返回家中。網民質疑說：「我在跑步機上快走半個小時就要減速了，他能拖著行李連續9小時，人才。」



據內地自媒體《博士候》報道，該名兒童為爆料網民的鄰居，12歲。其在被判定為新冠病毒陽性人員的密切接觸者後被送往上海臨港冰雪明城隔離，在解除隔離之後，沒有人員負責其返回家中事宜，無車接送，也沒有巴士或地鐵可以乘坐，該名兒童最後自行帶著行李箱，從隔離酒店步行近60千米，用了9小時返回家中。

據悉，該名兒童的父母有撥打報警電話，但並未獲得此事上的幫助。

據報道，該名兒童最後自行帶著行李箱，從隔離酒店步行近60千米，用了9小時返回家中。（博士候）

有網民對此提出質疑，認為事件中有不詳盡或誤傳的部分。

網民在評論中提到：平均每小時6公里，我跑步機上快走半個小時就要減速了，他能拖著行李連續9小時，人才。

也有網民稱，在地圖上預計普通人要走13小時，但是該名兒童只走了9小時，認為事件中有誤傳的部分。

不過也有網民認為，該名兒童可能不是單步行，可能中途有人用車載過他，但微信消息不可能這麼詳細。

內地醫學知識分享網站《丁香園》，2019年文章中提及，成年人步行5千米大約需要行走7500步，所需時間約為83分鐘。

上海昨日（19日）新增18901宗新冠肺炎本地個案，包括2494宗確診個案和16407宗無症狀感染者。