上海居民反覆現身新聞片疑為臨記？　網民笑言：如有雷同實屬巧合

近期，上海金山「防範區」的小區採取「一戶一證」的方式，讓居民分時段到指定的超市採購物資。惟網傳一段新聞片段顯示，一名女住戶在片中多次出現，人物介紹字幕更一度顯示她是當地的書記。

有網民質疑，該名女住戶是臨時演員，新聞片段明顯是擺拍「作秀」，更將她稱之為「金山第一群演」。不過，當事人對自己意外爆紅，卻是既無奈又委屈。



《看看新聞》報道，4月15日，上海金山區衛清西路上的「山鑫公寓」開啟小區居民分時錯峰的購物通道，距離該小區不遠的華潤萬家超市也重新營業。當日，小區女住戶吳女士去了超市購買物資，「那天我們一解封，我就馬上套件衣服出去了，就是怕超市裏人多，想早去早回」。

吳女士稱，自己在超市時根本沒有注意到有記者拍攝，購買物資回程時，又剛好碰上記者在小區門口拍攝，「我家裏的人住在浦東的，我妹夫什麼的，他都發給我了說，他們經理說我是居委書記。我問他你幫我澄清了嗎，他說澄清了呀。我覺得很可笑，太滑稽了！」

超市閉路電視紀錄顯示，被質疑是臨時演員的吳女士是當日下午2時55分進入超市，記者則是下午2時58分進入超市。兩者間隔將近3分鐘，並非網傳所說事先安排好一起進入超市。

曾在4月15日到過超市的顧客稱，當日需要在門口排隊十來分鐘才能進入超市，超市內的人流量較少，但她認為不存在擺拍的情況，「我覺得沒有必要擺拍。因為如果真的是好的話，不管怎麼樣展現出來都是好的，沒有必要去作秀」。

根據導航顯示，記者拍攝的「山鑫公寓」小區距離超市僅520米，當日記者拍完超市購物，再到小區門口拍攝居民有序返家時，又再次拍攝到吳女士的身影。有目睹記者採訪拍攝過程的居民稱，「肯定是真實的，因為我就住在這個樓上，看得清清楚楚的，因為外面不能出來，我就趴在前面看，正好看見他們這樣（拍攝）」。

除此之外，吳女士的身份亦成為網民討論的焦點。當天，記者採訪的對象是衛清居民區的黨總支書記壽玲妹，但吳女士在片中出現時，卻有「石化街道衛清居民區黨總支書記」的人物介紹字幕。

原來，吳女士出現的畫面是輔助性畫面，為防止一段採訪太長畫面單調，一段會在採訪片段中加插相關畫面，因此吳女士出現時，是可以聽到受訪者壽玲妹的採訪實況聲，而畫面上的身份字幕指的亦是受訪者。

網民睇法：

攝影必須出來背鍋，為啥不多拍點素材，不同場景反復同一人入鏡，造成不良影響。扣發當月獎金



如有雷同，實屬巧合



新聞鏡頭，單個人重複的概率有多大啊？ ！



鏡頭跟著你哈看來人太少，就你一個人在外跑



時隔幾天記者在超市僅詢問了4人，就輕易找到了當天到超市購物的居民，這又是巧合！



原來是被記者盯上了



被群演

