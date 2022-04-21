內地網絡主播雪梨5個月退出3家電商公司　原助播團隊粉絲達180萬

內地網絡主播雪梨（朱宸慧）去年涉嫌偷逃稅被處罰，據天眼查APP顯示，在那之後，她已經連續退出3家電商公司的法定代表人職位，最新的一家為浙江衢州市顏宸電子商務有限公司。



天眼查App周四（21日）顯示，衢州市顏宸電子商務有限公司近日發生工商變更，雪梨退出法定代表人、執行董事兼總經理均由蘇超然接替。該公司2019年3月成立，註冊資本10萬元（人民幣．下同），經營範圍包括網上銷售化妝品、衛生用品、消殺用品、日用百貨等。股權穿透圖顯示，其由杭州辰範網絡科技有限公司間接全資持股。目前，雪梨旗下的宸帆團隊未作回應。

去年11月22日，杭州市稅務局稽查局宣布對雪梨和另一網絡主播林珊珊涉嫌偷逃稅款問題進行了查處，其中對雪梨追繳稅款、加收滯納金並擬處1倍罰款共計6555.31萬元。

天眼查App顯示，自被罰後，除衢州市顏宸電子商務有限公司外，雪梨還退出了衢州市飾宸電子商務有限公司、衢州市童宸電子商務有限公司。目前，她仍擔任10家企業的法定代表人，包括旗下核心公司杭州宸帆電子商務有限責任公司，持股比例接近14%，該公司為宸帆電商關聯公司，成立於2016年10月，雪梨為創始人和疑似實際控制人，目前已經曆三輪融資。

此外，雪梨名下的個人獨資企業部分已經註銷，當中北海宸汐營銷策劃中心、北海瑞宸營銷策劃中心、海南梨馨文化傳播策劃中心3家處於存續狀態；杭州雪梨電子商務有限責任公司、上海豆梓麻營銷策劃中心、上海皇桑營銷策劃中心、上海冰糖雪梨廣告工作室4家處於註銷狀態。

雖然雪梨本人賬號已被封禁，其助播團隊卻在今年2月以新賬號「光光來了」開啟直播，首日便獲得單場累計超77萬人次觀看。「光光來了」後來改名為「香菇來了」，現時直播間粉絲達到182.8萬。