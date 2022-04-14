南航開闢副業「空姐」變帶貨主播　單場銷售額破百萬比三亞更便宜

新冠疫情大背景下，航空業業績承壓。近期，南方航空便開闢副業，讓「空姐」搖身一變成為帶貨主播，且成績不俗，賬號單場直播的銷售額一度突破百萬元（人民幣．下同）。有消費者表示，經過對比價格，一些商品甚至比海南自貿港、中國中免的商品還要便宜。



今年2月以來，名為「@南方航空環球購」的賬號快速成長起來，其為南方航空旗下的參股孫公司南方航空跨境電商（海南）有限公司在抖音運營的賬號，作為南方航空跨境購物官方賬號在每晚7時30分開播。目前，賬號粉絲已超過11萬，影片達至少38條。蟬媽媽數據顯示，賬號近30天內共直播15場，場均觀看人次約4.8萬、銷售額約為17.3萬元。其中在2月22日長達3小時49分的直播中，共收穫42萬人次觀看、9881件銷量、約136.3萬元的銷售額，為銷售額峰值。

有消費者表示，經價格對比，發現南航的幾款產品比在三亞都要便宜。據紅星資本局隨機對比顯示，「@南方航空環球購」商品推薦櫥窗內的定價為599元，而小程序「cdf會員購 」中的活動價為725元，兩者相差126元。對於這樣的價格，2月18日發布的影片介紹道，其所有商品都是跨境商品，「因為是南方航空跨境電商與保稅倉的合作，全部都已經免過稅了」。

據南方航空3月31日發布的2021年度財務報告顯示，南航該年全年營業收入約1016.44億元，歸屬於上市公司股東的淨虧損約121.03億元，扣非淨虧損約126.30億元。財報並提到要推動倉儲、電商貿易、供應鏈管理等新業務持續發展，並且要加快推進海南自貿港跨境電商、通用航空、飛機租賃等項目。