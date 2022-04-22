河南女遭公司辭退理由為朋友圈羨慕別人按時出糧　人社局立案調查

河南省商丘市睢縣一名張姓女子近日遇上無語一幕，事緣她在朋友圈發言羨慕別家公司按時發放工資，結果竟被自己工作的公司辭退，另一同事因評論了這條朋友圈而同被開除。睢縣人力資源和社會保障局周五（22日）表示，已就事件立案調查，並下發勞動保障監察詢問通知書。



周三（20日）上午9時許，張女在朋友圈發帖，稱：「我真羨慕人家按時發工資。」結果當天下午，她便被工作的公司開除，同事因評論了這條朋友圈也被開除。據張女展示的通報顯示，「因醫務人員張某、某某私自在朋友圈亂發，對公司造成極其惡劣的影響，工資結清，予以開除本公司」，通報底部公司署名為康寧醫養中心。

被辭退後，張女便到睢縣人社局反映相關情況。對此，睢縣人社局工作人員表示，勞動保障監察大隊已立案調查，當局並已對公司下發了勞動保障監察詢問通知書。目前相關案件處於勞動保障監察階段。

網民點睇：

資本家只想白吸血！

看樣子不能隨意就發朋友圈

什麼叫私自亂發？我自己的微信發自己想說的話還得經過你同意不？

發個拖欠工資的消息居然嚴重影響公司了，這個公司真是玻璃心

不是玻璃心，是心虛

這種公司一定要嚴查！偷稅漏稅少不了的！

