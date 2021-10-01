北京環球影城「麥加登」遭遊客舉報　官媒：別丟人丟到外太空去了

北京環球影城自上月正式開園迎客後便一直保持熱度，其中變形金剛景區的「麥加登」（Megatron，內地譯「威震天」）試運期間與遊客互動時金句頻出，吸足眼球。不過，近日麥加登被遊客舉報，認為他常說的「骯髒」、「愚蠢」等詞讓人不適。對此，官媒央視網周四（9月30日）專門發表文章評論，更以「別丟人丟到外太空去了」為題來形容舉報一事。



麥加登因「串嘴」形象而頗受遊客歡迎，如有遊客激動興奮地向他鞠躬，他就回應稱「你是要跟我拜天地嗎？但是我沒有看上你知道嗎！」還有小朋友問他「1+1等於幾」，麥加登卻回答「你覺得我會回答你這個愚蠢的問題麼？那我考你個問題怎麼樣，我帥麼？」小朋友說了一句不帥，麥加登只好表示「回答錯誤，趕緊下去吧」，引發圍觀遊客哄堂大笑。

不過近日，微博流傳一段影片顯示，一名男遊客在景區遊玩時向麥加登豎中指，麥加登隨即回應稱：「你這個手勢太不禮貌了，你的爸爸媽媽沒教過你嗎？愚蠢的傢伙，骯髒的人類。下去，我不想跟他照相。」影片引起熱議，不少人都指責涉事男遊客素質低，在園內給小朋友當了反面教材。而麥加登遭到舉報後，不少網友紛紛表示，只有愚蠢的人才會自動對號入座。

對此，央視網文章認為，麥加登詭計多端、野心勃勃，是《變形金剛》系列的頭號反派兼霸天虎心狠手辣的首領，故「愚蠢的傢伙，骯髒的人類」之說符合人物性格和角色設定；但北京環球影城內的麥加登又很不一樣，其少了黑暗恐怖，多了幽默有趣，呆萌的氣質與原型形成反差，放出的是狠話，帶來的是歡樂，保留特色又突破角色，這種創新顯然被外界認可。

文章續指，如此說話、回懟屬一種情景設計，是為了豐富沉浸式體驗感，其也是主題公園的賣點之一，通過營造氛圍感、增加互動性令影視經典IP更深植入現實。故這種互動體驗本質上是一場表演、一種遊戲，麥加登只是在做好自己的工作，而相比起來，人類的一些行為才是爭議更大的。文章強調，豎中指行為即便是一種開玩笑，或自身沉浸太深，也顯得不文明，況且有很多青少年在主題樂園內，會形成不良示範。

文章指出，麥加登自有人設，舉報者也得清楚，「你怎麼對他，他就怎麼對你，伸手不打笑臉人，豎中指，也不能對機器人啊，能把機器人氣得退場，得有多不文明啊！」最後，文章認為種種不文明之舉該收斂收斂了，「否則，豈不是在機器人面前丟了『高智商人類』的臉？」