長期偷拍室友私密照供男友意淫　福建女大學生被校方記過

福建師範大學一名女學生，因連續9個月偷拍室友私密照片，並傳送給男友供其意淫，遭到校方給予記過處分。事件引發廣泛關注，有內地律師認為，上述女學生或面臨拘留或罰款，其男友亦要承擔責任。



福建師範大學對唐某作出記過處分。（網上圖片）

據內地媒體報道，福建師範大學唐姓女學生與男友是同校學生，二人交往後男友經常給唐某灌輸不良思想，並慫恿她偷拍一些室友的私密照。而為了討好男友，唐某在2021年6月至2022年3月份期間，多次、長期在宿舍內偷拍室友洗澡時的畫面，再分享給男友，供其意淫。

二人聊天記錄被男友的室友偷看到後，事件在校內傳播開。後經過學校調查了解，給予唐某記過處分，期限為2022年3月21日至2023年3月20日。

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據網傳二人聊天記錄顯示，唐某隔著宿舍廁所門偷拍室友，分享給男友後男友說出，「好像跟她親密接觸」、「好像我們三個一起洗澡」等一系列露骨言論。

受害女學生對此感到猶如晴天霹靂，認為唐某及男友的行為嚴重侵害個人隱私，不應僅僅受到校方的記過處分。「尋求學院的幫助，學員第一時間帶我們去報了警。」

福建師範大學對唐某作出記過處分。（網上圖片）

對於事件，有內地律師認為，唐某的行為已嚴重侵犯室友的隱私權，根據民法典規定，侵犯他人隱私權，應當承擔停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠償損失等責任。

另根據《治安管理處罰法》的規定，偷拍他人隱私的，處五日以下拘留或者500元（人民幣，下同）以下罰款；情節較重的，處五至十日拘留，可以並處500元以下罰款，唐某的行為違反上述規定，依法可能面臨被拘留、罰款的處罰。