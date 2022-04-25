河南南陽暴雨水浸市民涉水而行　雨水倒灌商舖民居

昨日（24日），河南省中南部遭遇暴雨天氣，不少地方出現水浸情況，市民都涉水而行。在南陽市，部分道路出現積水，臨街商舖室內被水淹，居民家中亦倒灌入水。



河南省氣象台消息，昨日夜間到今日（25日）白天，河南南陽、駐馬店、平頂山等地有暴雨，局部大暴雨。為應對強降雨天氣，南陽市新野縣政府昨日已調派人手進行防洪搶險作業，集中涉水路段暫時封閉，搶修電力和下水道。

南陽市新野縣有馬路出現大量積水，市民紛紛捲起褲腿蹚水通行，水位大概到小腿位置。有居民表示，昨日傍晚7時許開始下雨，一開始伴隨強風和雷電，直到晚上9時許，部分區域的積水深度已經到小腿位置，降雨才開始減緩；不少市民的電動車拋錨，只能步行推車。

距離新野縣30多公里外的鄧州市同樣有暴雨天氣。當地居民稱，剛下雨時她一路小跑躲入路邊的雨棚，未料強風夾雜雨水，她躲在雨棚內亦全身濕透，房屋旁邊的排水管像水龍頭一樣不停地冒水。

據了解，南陽市氣象台昨夜11時31分發布暴雨紅色預警信號，至今日凌晨3時09分才解除預警。目前，南陽市區及所轄鄉鎮和街道降水已明顯減弱，由於前期部分地區累計雨量較大，仍可能誘發小流域山洪、城市內澇及農田漬澇等次生災害。

河南省氣象台監測顯示，昨日下午4時至今日上午6時，河南省西南部、南部出現小到中陣雨、雷陣雨，南陽、信陽、駐馬店、平頂山四地區出現暴雨，局部大暴雨。其中，有147個雨量站降水量超過50毫米，大於100毫米的有22個。最大強降水量站點在唐河縣昝崗站和白馬堰站，均達到196.7毫米，最大小時雨強為唐河縣張店站達到92.8毫米。

目前雷達降水回波顯示，雨帶正逐漸向東移出河南省。河南省氣象台預計，今日下午全省轉多雲，本輪降水結束；4月26日、27日河南省以陰天到多雲天氣為主；28日，河南省大部有小雨。