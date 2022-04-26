劉強東涉性侵｜聽證會取消　傳女事主原定出席追問「知情性關係」

2018年，京東董事會主席劉強東被控在美國性侵明尼蘇達大學21歲中國女留學生劉靜堯（音譯，Liu Jingyao）。雖然劉強東獲檢方決定不予刑事起訴，但女事主之後再次入稟法院，循民事向京東及劉強東索償5萬美元（約38萬港元）。

消息指，原定於美國時間周一（25日）舉行的「劉強東案」聽證會被取消。此前，有傳劉靜堯或現身聽證會。



今日（26日），「Jingyao 訴劉強東案長期關注小組」消息稱，原定於美國明尼蘇達州當地時間周一舉行的聽證會被取消。劉靜堯代表律師Will Florin透露，本次庭審取消的原因是劉強東的代表律師向法院提出請求，拒絕讓聽證會公開進行，在被法官拒絕請求後，劉強東律師撤回動議。

法院公開文件顯示，劉強東的代表律師原本動議法官禁止Will Florin提出以下問題：劉強東與體制的關係、個人財務狀況以及劉強東過往知情同意的性關係。因為本次庭審公開進行，劉強東的代表律師最終決定撤回動議，意味着Will Florin 未來對劉強東的書面證詞質詢中，劉強東將對上述問題作出回應。

據此前報道，2018年8月30日，劉強東在明尼蘇達大學卡爾森管理學院參加項目學習時，與女事主劉靜堯等人到一家日本餐館吃飯。8月31日凌晨，劉靜堯指遭到劉強東強姦。同年12月21日，劉強東最終獲檢方決定不予刑事起訴。

2019年4月，劉靜堯於再次入稟法院，向劉強東及京東循民事索償5萬美元（約38萬港元）。同年7月24日，明尼蘇達州警方公布一份長達149頁的檔案，涉及劉強東性侵案的 「所有證據」 ，當中包括口供、閉路電視等證據，以及劉強東被捕後供述，女方主動邀請上門到其公寓。

2020年4月6日，劉強東正式出庭應訴並遞交答辯狀；4月27日，法官駁回京東要求撇清案件連帶責任的動議。本案正在處於原被告方證據收集階段。