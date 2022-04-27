谷愛凌跑步時遭男子除口罩索合影　被「環抱式攔住」嚇親

北京冬奧會自由式滑雪女子大跳台冠軍谷愛凌，因在賽場傑出的表現，加上亮麗的外表，收穫不少粉絲。

近日，谷愛凌在北京街頭跑步，偶爾遇到粉絲合影，谷愛凌都來者不拒，不過，卻遇到一名男粉絲，不但脫下口罩，還嘗試阻擾谷愛凌離開，谷愛凌嚇得花容失色，在一旁的媽媽趕緊上前安慰，過程也被路上直擊民眾錄下，引起網民的熱議與關注。



谷愛凌跟往常一樣在北京街頭跑步，她身穿緊身運動衣服，媽媽也像往常一樣在一旁陪伴。而谷愛凌常在跑步的時候常被粉絲認出來，某日被一個男子攔下要求自拍合影，谷愛凌也欣然同意了。一般來說跑步的谷愛凌是不會戴口罩的，因為會影響呼吸，但是該名男子在拍照的時候突然摘下了口罩，把谷愛凌嚇到了，考慮到安全因素，谷愛凌當下示意想離開了，畢竟也拍過照了。

谷愛凌被男子除口罩索自拍。（微博）

但是該名男子仍不肯罷休，又跟著谷愛凌的腳步追了上去，甚至出現環抱式的動作攔住了谷愛凌，已經接近侵犯谷愛凌身體的邊界，受到驚嚇的谷愛凌後來也繼續跑步，媽媽也緊跟著，但當時的谷愛凌似乎是嚇壞了，媽媽抱她安慰了一下。

這些瞬間被人拍片傳到網上，一時間引起網民熱議與關注。網民紛紛指責這名男士太差勁，不尊重谷愛凌，表示很生氣。後來，該名男子還把自己與谷愛凌的合影的一些影片和照片傳到了抖音，帳號名字叫做「東北＊＊＊＊」。網民看見影片後很生氣，撻伐其行為，指他不尊重谷愛凌，是蹭熱度和流量、想當網紅，隨後迫於輿論壓力，男子把原影片刪了。

25日晚間，該名男子又發了一則道歉影片說明，稱自己是谷愛凌的忠實粉絲，合影前跟谷愛凌的母親說過，攔住谷愛凌時剛好有車，並非故意。但大部分網民認為，該名男子的動作已經超出了粉絲求合影的範疇，幾乎屬於騷擾。