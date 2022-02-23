谷愛凌曬冬奧締造4大歷史紀錄　NBA杜蘭特也被滑雪女神圈粉秒按讚

18歲中美混血「滑雪女神」谷愛凌在北京冬奧斬獲2金1銀的好成績，同時也狂吸中國粉絲，一舉一動都備受關注，而他在IG也寫下感謝文，並且曬出自己在北京冬奧創下了4項歷史紀錄，連NBA籃網頭牌杜蘭特（Kevin Durant）都按讚。



谷愛凌在北京冬奧拿下自由式滑雪大跳台金牌、自由式滑雪女子U型半管金牌，以及坡面障礙技巧銀牌，個人收穫2金1銀，一舉一動都讓中國網友暴動，連在比賽期間吃的同款韭菜盒子銷量都暴增，展現極高人氣。

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谷愛凌在冬奧結束後在IG發文，在奧運度過了最棒的兩週，並且細數自己創下的紀錄，包括史上最年輕的自由式滑雪奧運金牌、第一位在奧運拿下3面獎牌的運動員、第一位贏得世界盃、世錦賽、奧運的女子自由式滑雪選手、中國史上第一位自由式滑雪奧運金牌。

谷愛凌寫道：「感謝我的媽媽、教練、贊助商一直支持著我，也感謝所有人的支持，還有在奧運期間比賽的女孩們，不斷挑戰極限始終帶著微笑的你們，激勵了我的每一天，我非常幸運成為這大家庭的一員，感謝滑雪。」並放上和奧運醫護人員與志工們的大合照。

谷愛凌的貼文再度吸引杜蘭特按讚，事實上杜蘭特除了早就在IG上追蹤了這位美中混血的「滑雪女神」，見證女神超強魅力。

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