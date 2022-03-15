谷愛凌紀錄片揭不為人知過去　12歲爭取女權　首戰成人組是這結果

從年初到現在，谷愛凌在微博上的粉絲數已經漲了3倍。不僅是滑雪上的天賦異禀，高分考入史丹福從另一個側面印證了她的成功。「天才少女」、「完美偶像」的頭銜層出不窮，在各種社交媒體上，光是她的名字，都成為自帶流量的社交密碼。但在紀錄片《我的時代和我》中，谷愛凌通過講述自己一路走來的經歷，讓世人看到，所謂「上帝為她開好的門」，都不過是她數千個日夜的心血，以及勇於「橫衝直撞」的膽識罷了。



她享受像風一般飛翔的感覺，無論是在雪地裡，還是在自己的人生旅程中。腳上的一雙雪板、22英尺長的U型池，還有各種各樣高難度的特技動作，構成了00後女孩兒谷愛凌腎上腺素的主要來源。一個月前，她在冰雪盛會的賽場上再次突破個人極限，在最後一跳中完成此前從未嘗試過的偏軸轉體1620，當之無愧地摘得自由式滑雪女子大跳台項目的金牌。在大賽中給自己加難度，谷愛凌已經不是第一次了。她在第二跳完成後跟母親谷燕的通話中執意表明了自己奪冠的渴望。之所以這麼做，是希望讓全世界都能看到自己的勇氣與膽識。不害怕、不畏懼、有夢就去追，是這位00後頂流女孩兒一直以來的人生信條。「勇氣不是莽撞，是在了解自己的前提下對生命的衝鋒。 」

自由式滑雪作為極限運動的一種，常讓參與其中的運動員被貼上「無畏」、「任性」的標籤。畢竟，要違反生物直覺、將自己置於極高的風險中，沒點膽量的人還真的做不到。但如果僅僅依靠外力驅動，沒有培養出對自我的深刻認知，將很難駕馭這項運動帶來的興奮感和不確定性。谷愛凌在一篇自述中坦言：「唯有能夠把握分寸的賽手，壓力才能轉化成一種幫助他們迎接挑戰的積極力量。」

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3歲接觸滑雪、8歲加入地區滑雪隊、9歲參加專業滑雪比賽、15歲在世界杯中奪冠……第一次看到她人生履歷的人，往往會盛讚這是一個「天才少女」、「專為運動而生」，但在谷愛凌自己的認知裡，她只是比一般人膽子大、更有衝勁罷了。當初，媽媽將她送到滑雪學校，裡三層外三層裹得嚴嚴實實的她在滑雪場上也經常摔跤，但她不像別的孩子那樣喜歡哭鬧，每次碰到問題，她總是習慣性先去尋找解決辦法。2016年，她人生中第一次參加成人組的滑雪比賽，因為發燒、沒有提前適應場地，她在第一滑中出現失誤，拿到銀牌。回到住處的她卻根本顧不上給自己找理由，只是一個人抱著電腦，研究之後的大跳台比賽。在跟拍谷愛凌的紀錄片中，她時常掛在口頭的一句話是：「沒事兒，我能想辦法。」對教練說，對家人說，也對自己說。

滑雪場上的她，輕盈地像是飛起再落地的鳥，無論多麼高難度的動作，到了她這裡，都可以完成得「毫不費力」。許多人有所不知的是，每一個看似「玩命」的動作背後，都經過了幾百上千次的重複。 「勇氣不是莽撞，是在對自己足夠了解的前提下，對生命的衝鋒。」滑雪教練彼得·奧利尼克就曾指出，充滿熱情以及極度自律，才讓谷愛凌展現出了超越常人的勇者風範。滑雪是控制的遊戲，腦子裡想清楚怎麼做，身體才會跟得上。每一扇上帝為她開好的門，都是清晰認知下的自我選擇。

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和以往人們對運動員的一些「刻板印象」不同，谷愛凌在諸多方面都可以稱得上是卓越。正如她在《我的時代和我》中的自述，她過著三種生活：普通學生、運動員以及公眾人物。在憑藉1580的SAT高分（滿分1600）考入史丹福大學以前，她就是個不折不扣的「學霸」。從未因為訓練影響學業，相反的，她還將美國高中原本四年的課程壓縮到了三年完成。在「奶奶」的印象裡，谷愛凌在學習上非常自覺，從來不需要人去盯。 「她在飛機上也看，坐在媽媽車後座時，除了睡覺就是看書。」滑雪和學習之餘，谷愛凌的課外生活也堪稱豐富多彩。騎馬、籃球、長跑、越野……看似沒什麼關聯的各項運動，她都能拿到大大小小的獎牌。勇於嘗試、不斷探索，在十幾歲的年紀，她不給自己設限，反而在一次又一次的實踐中找到了摯愛的事情。

同時handle多項任務，對谷愛凌而言也並不算難題。她總是將自己的日常排得滿滿噹噹，卻又留有足夠的睡眠時間。在媽媽的車上更換裝備、結束訓練後堅持跑步，她看上去總是能量滿滿，彷彿被火焰環繞一般。在社交網絡上積攢的人氣使她迅速「出圈」，大家在欣賞她自信美顏的同時，發現即使是時尚大刊的拍攝，她也完全不怯場、表現得駕輕就熟、宛如天生的超模一般。殊不知，小時候就去現場看過時裝秀的她，對於時尚圈的「大場面」，早就已經「見多識廣」了。每一扇看似是上帝為她「開好的門」，都不過是谷愛凌清晰認知下的自我選擇。看上去瀟灑、勇敢、無懼的她，依靠創造力、信心和強大的適應能力，向世人展現著自己的膽識，並以此激勵許許多多的普通女孩。「每一位女性都應被激發出潛能，無懼表達、追求所愛。 」

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作為女性滑雪運動員，谷愛凌比誰都清楚，女孩們一路走來所面臨的種種困境。2011年，剛加入美國南北聯盟滑雪隊時，她是隊裡唯一的女孩。因為平日裡都在女校就讀，她從未感受過如此強烈的衝擊。時常被冷落、甚至沒有人想和她一起乘坐升降機……在大眾的刻板印象裡，競技體育似乎是男性的運動。作為被母親和外祖母培養長大的女孩，她第一次意識到，性別，對運動可能造成的潛在影響。在那之後的三年時間裡，她一點點從低水平組晉級到主力隊伍中，用自己的實際行動告訴大家，自由滑雪，不是只屬於男性的運動。

12歲那年，在學校組織的一次活動中，谷愛凌從親身經歷出發，聲情並茂地發表了題為「運動中的女性」的演講。「在當今世界，男性比女性更有機會去參與運動相關的職業。許多人認為，這僅僅是因為男性的肌肉天生比女生的肌肉更大、更強，所以隨著時間的推移，性別刻板印象逐漸發展成對女性運動員的負面定義。女性經常因為性別，而被剝奪合適的運動機會。」當時的這段發言，如今回顧起來依舊擲地有聲。其實，谷愛凌對於女性身份的認同要遠遠超過自己的運動員身份。她在一次次發聲中鼓勵更多的女性加入到體育運動中來，唯有勇敢地邁出第一步，才能打破自己所處的疆界。她說：「我不會讓任何人來限定我，喜歡就去做，有夢想就去追。每一位女性都應激發出自己的最大潛能，去表達自我、追求所愛。」

日前，時值「三八國際婦女節」之際，谷愛凌也在自己的社交媒體上詮釋了對「女子力」的理解：「美麗，不是因為跟住潮流，而是有自信去定義『她』、慶祝自己與生俱來的光彩，這意味著用自己的力量，讓世界變得更加美好。」作為具備獨特勇者風範的女性，運動場上的谷愛凌，勇於拼搏、無懼挑戰；T台上的她，則盡情享受著被快門聚焦的感覺，秀出真實自我。很早就關注到女性力量的凱迪拉克，也在節日之際為谷愛凌拍攝了一支特別視頻，致敬她作為 Cadillac Lady 中的傑出一員，也為我們解鎖了青蛙公主賽場之外的可愛真容。作為 Cadillac Lady，谷愛凌敢動聲色，親身詮釋著「有多勇敢，就有多勢不可擋」。在她看來，Cadillac Lady 所代表的，是一群像她一樣大膽發聲、優雅前行、敢於創新的新時代女性。

在當代社會，女性在一些方面仍然處於弱勢地位，但有膽識的個體有力量和自信去過屬於自己的精彩人生。英國女作家伍爾芙曾寫道：「女人身上有一種高度發達的創造力，生來複雜且強大，加上她們獨有的溫柔與堅韌，女性可以迸發出意想不到的巨大力量。」所有的偉大，都源於一個勇敢的開始。勇於實現內心所想，敢於探索更多可能。凱迪拉克相信：膽識是突破陳規的天性，勇敢的當代女性，終究會闖出屬於自己的一片天地。

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