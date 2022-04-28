疫情｜政策突變苦等核酸結果　新疆新郎無奈蹲路邊看婚禮直播走紅

來自新疆烏魯木齊的鄧先生與伴侶「拉埋天窗」，然而由於沒做核酸檢測，他最後竟然落得蹲在酒店門口，用手機看自己婚禮直播的下場。過程被拍下並傳播到網絡後，這名倒楣的新郎旋即走紅。周四（28日），當事人回應事件表示，婚禮當天的防疫政策有變，進入公共場所需48小時核酸結果，他當時因要等待才讓新娘父母的儀式流程先辦了，而最後拿到檢測結果後，也補辦了儀式。



網傳影片顯示，鄧先生蹲在路邊看直播，畫面中，新娘正身著白紗站上舞台，身旁朋友則笑稱「新郎在外面」。據新郎好友蒲先生解釋，酒店臨時通知要前一天的核酸檢測結果，新郎得知後已立即做了，可由於等待時間太長，新娘那邊就先把儀式辦了。而影片熱傳後，不少網民表示不解，認為婚禮日期理應提前定好的，何以新郎會沒有提前檢測，也有人質疑為何不能推遲婚禮儀式以等待新郎。

周四，鄧先生親作回應，指自己婚禮當日在搶親的時候才突然收到短信通知說防疫政策變化，於是他馬上到醫院做了核酸檢測，可是結果一直未出，婚禮儀式有所推遲，「原定婚禮是下午2時開始，我是4時43分進場的」。他續稱，當天還有接近20位賓客遇上與他一樣的情況，至於影片中新娘上台，其實是在舉行和父母的儀式，他和新娘的儀式仍推遲到了他進場之後，「當時我其實都快哭了，朋友就在旁邊開玩笑緩和氣氛」。

對於防疫政策臨時生變，曾兩次在當地做過志願者並給社區的工作人員拍過紀錄片的鄧先生表示理解，至於網民關注新娘的心情，他稱，雙方是大學同學，已經相戀9年，感情非常好，且新娘平時是做活動策劃工作的，控場能力非常強，他們到了原定的婚禮時間也是商量著讓賓客先吃飯，同時舉行了部分儀式。新娘李女士則表示，得知新郎進不了酒店時，自己仍在化妝，第一反應是取消婚禮，但想了想父母、賓客都已到場，於是就先上了台。她強調，自己知道丈夫當時心情也很差，故沒有怪他。