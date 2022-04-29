內蒙古一銀行要求應聘者存款1000萬　網民：招員工還是客戶？

內蒙古林西農村商業銀行一則招聘公告近日惹起網民關注，皆因銀行竟要求應聘者存款不低於1000萬元（人民幣．下同），令人慨嘆這到底是招員工還是招客戶。對此，該行工作人員周五（29日）解釋，此次為資源型人才招聘，與校園招聘和其他社會招聘有別，且並非要求應聘者個人存1000萬元，其實可以通過人脈來完成。



3月1日，上述銀行公眾號發布招聘公告稱，為適應銀行發展需要，現面向社會公開引進資源型人才5名。其中考試一欄提到，入圍人員應在發布入圍公告之日起10日內在銀行指定營業網點營銷開立存款賬戶，存入不低於1000萬元存款。消息一出隨即引發網民熱議，「家裡沒錢還不能去銀行上班了？」、「有那麼多錢還來你這上班？」、「銀行和保險招的從來都不是員工而是客戶這早就不是新鮮事了吧」。

從事銀行業10年的朱先生表示，對於資源型人才而言，1000萬元存款並不算多，此舉確實能變相地排除一些沒有資源的人，進而攬存，然而這卻有就業歧視的嫌疑，少有銀行會將此存款任務作為應聘剛需。另外，公告還提到，應聘者需一年考核期內新增日均存款達到3000萬元（含）以上。朱先生解釋，這是指在365天內，總計存入3000萬元。

公告近日惹起網民關注。（內蒙古林西農村商業銀行）

周五，林西農商銀行紀委辦公室回應表示，銀行在招聘前已向內蒙古自治區聯社報備，是次資源型人才共招聘5個人，實際有16人參與筆試面試，目前已公佈綜合成績前五名的應聘者名單。他又指，網民對招聘存在誤解，所謂1000萬元不一定是應聘者本人的錢，後者其實可以通過自己的人脈，如朋友、企業來完成。至於3000萬元的日均存款任務，他表示，這個任務銀行的資源型人才基本都可以完成，其僅為入職後轉正的考核標準。最後就涉嫌就業歧視，他表示，招聘方式不是固定的，銀行還有校園招聘以及其他的社會招聘，會按不同的應聘者給予不同的招聘模式。

公開資料顯示，該銀行現有19家營業網點，271名員工，截至去年底資產總額50.62億元，負債總額47.16億元，所有者權益3.47億元。林西縣人社局工作人員表示，涉事公告為銀行自行發布，未經過人社部門審核，他們無權干涉。至於是否涉嫌就業歧視的問題，他表示，會向上級反映情況。

網民仲咁睇：

吸儲返利

「資源型人才」說的很明白了

有這人脈，我就不去銀行做了

給富二代或官二代準備的，不是給普通人的

然後呢，每個月2000元工資嗎？

