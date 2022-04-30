上海封城｜外灘久無人煙長草了？官方闢謠　網民曬圖打臉：真長了

上海封城已超過一個月，日前一篇題為《上海封城一個月，這張照片令人淚目 ······》文章廣傳，內容提到昔日滿是人群的上海外灘現在空無一人，「筆直的鋪地石板縫隙里野草叢生」，文章附上外灘廣場上長了雜草的畫面。



隨後，上海官方的網絡闢謠帳號「上海網絡闢謠」發布「外灘」實地拍攝照片，企圖證明外灘沒長草，文章並被多家內地媒體轉載。但隨即上海網民留言，指出上海網絡闢謠拍的照片是在浦西外灘，網傳的照片則是在虹口外灘（北外灘）拍攝，批評官方「有這個精力闢謠，不如好好抗疫。」



日前，微信公眾號「來到世上為看陽光」發布一篇《上海封城一個月，這張照片令人淚目 ······》的文章，內容對「外灘長草了」的圖片發出感慨稱「曾經的十里洋場、國際都市，如今卻人跡罕至、荒草叢生。雖然只有短短一個月，竟然讓人有了物是人非的唏噓，不覺間，畫面漸漸模糊，觀者淚流滿面。」該文章獲得大量轉發。

4月28日晚間，「上海網絡闢謠 」發布題為《網傳外灘長草了？我們連夜去看了看》的文章。該闢謠文章附上多張實拍照片，企圖告訴讀者外灘沒長草，並獲得多家內媒轉發。但

﻿隨即被網民推測，網傳圖片顯示的是虹口外灘，而「上海闢謠」去的則是浦西外灘。隨後有網民再次發布虹口外灘的照片，地上的石板縫隙真的有野草竄出。

此前，封城初期許多上海浦東居民無法透過內地外賣、團購平台買菜，上海官方也曾出面闢謠，讓記者實測「買菜」，遭內地網民抨擊。此次「外灘長草闢謠」再次引發外界關注，網民戲稱是「上海特色闢謠就是變相承認」，亦有網民質疑「封城期間，記者怎麼去的北外灘？」抨擊「外灘就算長草又有什麼好闢謠的？多花點精力在抗疫上吧」。

上海網絡闢謠4月30日發布文章回應稱，經過核查，網傳「外灘長草」的照片，攝於濱江秦皇島路碼頭附近，距大家熟悉的黃浦區外灘濱江段大概4公里左右路程。上海網絡闢謠稱，「此處在疫情前就有嫩芽萌發，不過一直有定期養護維護。如今，春風吹又生，小草生命力更旺盛了。」

上海網絡闢謠指出，在大多數上海市民的記憶裡，「外灘」是有其專屬含義的，「南起延安東路，北至蘇州河上的外白渡橋，這段不到1.5公裡的黃浦江濱江，銘刻著這座城市太多的故事。」，對於網民指出「網傳長草的外灘」並不是我們拍攝的外灘說法也虛心接受。

針對網民詢問「為什麼記者能夠前往外灘？」上海網絡闢謠指出，記錄上海抗疫進展，是記者的職責。最近，上海記者冒著被病毒感染的風險，在方艙蹲點，在小區駐守，都嚴格按照防疫要求，當天攝影記者在外灘附近採訪時，注意到網上有「外灘長草」的話題，又離原本拍攝地點不遠，所以在結束原定拍攝任務後，就去濱江為大家記錄下這一刻的上海。

上海網絡闢謠表示，「如果是謠言，澄清自是義不容辭；如果是其他熱點，我們也會持續追蹤，第一時間傳播權威信息，希望能為大家答疑解惑。」該文章下方亦有許多網民認為「說開就好，希望能更多的關注疫情下真實的上海，多聽聽百姓的呼聲。」

網民點睇：

「地上長草也犯法嗎？閒成這樣。多花點精力在抗疫上吧？」

「笑死了，外灘和北外灘分不清就來報導？記者閒著沒事就去當志願者。」

「長草不丟人，疫情控制不住保不住民生才丟人。」

「這需要闢謠？我說崇鳴區封了一個月沒發過一次蔬菜和肉類，有沒有人來給我闢謠？」

