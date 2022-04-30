杭州漢肚痛拿公司紙巾到廁所用　被以挪用盜用公司產品為由辭退

欲加之罪何患無辭？近日，來自浙江杭州的朱先生在上班期間肚子痛，於是使用了公司的紙巾上廁所，結果被HR告知「私自挪用盜用公司產品」，還因此遭到辭退。朱先生感到不服，表示將申請勞動仲裁，通過法律途徑維權。



29歲的朱先生兩個月前入職杭州貝力兒童用品有限公司，擔任銷售工作。日前，他到倉庫為客戶展示產品，期間感覺肚子不舒服，就詢問倉庫的人有沒有紙巾，對方讓他自己找一下。之後，他在一個角落看到有包紙巾，於是就拿去廁所用了幾張，再把剩餘放回倉庫。據悉，該紙巾屬公司的產品，1包售價2元（人民幣．下同），但通常是整箱的賣，而朱先生找到的那包紙巾是單獨的，並非他從整箱貨中拿出。

可是在周三（27日），朱先生被公司以盜竊公司財物為由開除，對此感到十分不服。他認為，自己沒經公司同意就用了公司產品確實是做得不好，因此不管是通報批評、行政處罰還是讓他賠償2塊錢，他都甘願接受，可是公司的處罰太過了，直接把性質給升級到盜竊，他對此無法接受。

公開資料顯示，2011年成立的杭州貝力兒童用品有限公司為綜合性母嬰品牌公司，法定代表人為楊俊，註冊資本500萬人民幣。值得一提的是，該公司曾被行政處罰，罰款金額近8萬元。

對於事件，有律師表示，應當將挪用程度考慮在內，且公司同一規章制度也表示，盜竊財務逾500元才會解約，而一包餐巾紙所造成的損失遠不這個數額。朱先生也表示將申請勞動仲裁，通過法律途徑維權。