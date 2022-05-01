上海疫情｜一包麵兩人分　被困農民工：停工無收入才是最大心病

上海自3月初本輪疫情爆發，各種求助訊息不斷湧出。4月30日，《北京青年報》刊登一篇報道，關注上海數以百萬計的農民工，以及他們因疫情而靜止的生活，引發關注。



報道提到，農民工李向倫所在的上海嘉定區馬陸鎮大宏村開始封控。今年61歲的他在一家廠裡做質檢員，在8小時或12小時的班上，他要全程站著對30多張機床上的零件進行抽檢，每個月收入五六千塊（人民幣．下同）。

前半個月，村裏發放了兩次物資，第一次是一條紅蘿蔔和一條萵筍；笫二次是一個紫椰菜、兩個小薯仔和兩個小蘋果。

村子裏有個好心人為每戶捐贈了1公斤麵條、3個雞蛋、半公斤鹽，如果省著吃，可以吃上3日。半個月後，他又收到1公斤麵粉，1公斤麵條，5公斤大米，以及一桶1.8升的食用油，雖然沒有蔬菜，但食物不是他最緊要的問題。

封控第14日，吳子良和工友的所有存貨僅剩下椰菜、萵筍和發芽的薯仔。（北京青年報）

同處上海，20公里外的農民工吳子良和16名施工隊員，正在面臨食物緊缺。他的施工隊員來自全國各地，最小的20歲，年齡大的50幾歲。封控前，他們的工作是給嘉定區江橋鎮某工地十幾幢樓安裝消防設施。

2月底來上海後，他們17人住在工地上的臨時宿舍，吃住都在其中。3月底開始，由於疫情封控，施工材料運不進來，工地不得不停工。

上海封控期間出現一些區域基本生活保障不到位、就醫難等問題，甚至已經未能及時就醫而離世。（澎湃新聞）

吳子良提到，吃飯成了最大的問題。封控後的前14日裏，他們的全部存貨是8個發芽的薯仔，3顆不太新鮮的椰菜，3根逐漸變黑的萵筍。他稱求助無門，「我們老闆也被封控在裏面，他也一樣沒得吃。」

吳子良說。有天他發現，工地邊上兩棵長出嫩葉的桑樹，葉子全被摘光了，「不知道被誰摘了吃了」。

他開始嘗試在網上向社會求助。有義工聯繫上他，給每個人送去一箱即食麵。他跟義工講，其實也可以去工地的大食堂買飯，但「一頓飯要20多元，一直在漲價，快一個月沒活做了，沒有工資，大家吃不上幾頓就沒錢了。」

李向倫所在的村子正在進行核酸檢測，封控後這成為村里的日常。（北京青年報）

文中也提到另一位不得不向外界求助的農民工梁向琴。3月1日，她從老家江西來上海找工作，一直和丈夫住在浦東新區張江鎮的工地宿舍裏。多年來丈夫一直在外務工，她在家裏陪讀，兼職做營業員，每個月能收入一千多元。

梁向琴與丈夫及60個路橋項目工友被封控在工地的工棚裏，韓蕩村是距離工地最近的村莊。做核酸時，梁向琴和工友了解到村裏已經發了好幾批物資，有牛奶、麵包、鹽，但工友們一直沒有收到這些物資。工頭曾代表工友聯繫上村裡的負責人，但是幾次溝通下來，被對方封鎖帳號了。

梁向琴所在工地在封控前採購時，只簡單採買了幾日的食材，她以為最早4月1日就會解封 。封控遲遲沒有結束，買來的物資都盡量節省著吃，但最後的10個蘿蔔全爛了。食堂師傅把爛的部分削掉，用鹽醃起來，早上給大家配米湯吃。

2022年4月3日，上海封控期間，義工為當地居民配送蔬菜。（視覺中國）

4月5日開始，米已經快見底，米飯慢慢變成粥，再變成稀飯米湯，一日兩餐也變成了一日一頓稀飯。「每天中午12點半吃一頓 ，大家這麼堅持了4天」，梁向琴說。

4月14日，食物已經見底。梁向琴在短影片平台上向外求助。第二天，義工給每人送來一箱即食麵。那天早上，他們已經斷了糧，沒吃早餐。工地旁的河邊，野草發了嫩芽。有工友說，去挖野菜來吃吧，梁向琴攔下，「萬一有毒可怎麼辦，我們也分辨不了 」。

3月28日，上海，黃浦江邊行人稀少，有市民在浦西望向浦東景色。（視覺中國）

求助義工前，梁向琴也給政府熱線打過電話，有人給送來了一些麵粉和幾個蔬菜包，裡面有青辣椒、茄子，還有黃瓜。但對60個人來說，這些物資堅持不了幾頓。

那天中午，食堂廚師炒了茄子，但「誰也不敢多夾」。方便面大家也捨不得吃，梁向琴和丈夫餓了就煮一包半，兩個人吃，一天最多吃兩頓。

不同於廠裏月結工資，很多工地上的農民工都是工程結束才結款。對於農民工來說，停工切斷了收入，這是他們最大的心病。

4月26日，工作人員在車站等道口進行相關查驗工作，最大限度減少風險人員輸出，防止疫情外溢。（北京青年報）

在封控期間還能保證收入，是難得而幸運的。3月31日，李向倫的前同事劉勝收到公司的消息，廠裏需要安排一部分人趕幾天工。疫情前，廠裏有意識地儲備了一部分生產材料，他這一去，就被封控在了廠裏，原本以為只要幾日，「但現在一封就快一個月了 」。

廠裏沒有宿舍，劉勝住在臨時騰空的辦公室裏，地上鋪上紙板，上面放著睡袋。租的房子沒住，但是房租還要交。好在三餐能在廠裏解決，不過食堂儲備的菜也都是蘿蔔、洋蔥、薯仔這些易儲存的菜，他已經很久沒吃過綠葉菜了。

劉勝說，村裏工友的微信群組里，疫情後總有陌生人進來，聲稱能幫大家低價團購到蔬菜。但收了錢，人就不見了，後來被證明是騙子。能上班，劉勝的心裏負擔小了很多，跟家人提起上海疫情，還安慰家人，「我在上班，沒事」。

2022年3月29日，上海，疫情防控下的上海浦東。（視覺中國）

文中提到，雖慶幸還能保住收入，但劉勝廠裏備的材料也支撐不了幾日了，「差不多也就到月底」。這也意味著，如果生產材料用完還沒等到復工，劉勝的工作和收入也要暫停。

4月22日，上海市人力資源和社會保障局出台《關於做好當前農民工服務保障工作的通知》，明確人社部門將加強與方艙醫院、各類保供企業、復工復產企業的對接，協調各方力量幫助農民工就近就地用工。全力維護農民工工作報酬、職業保護等權益，還將進一步暢通農民工維權投訴渠道，及時發布政策資訊。

在4月24日上午的疫情防控新聞發布會上，上海市衛健委副主任趙丹丹表示，從近階段的疫情數據情況來看，新增陽性感染者數量還是比較多，處於高位波動狀態，主要是在部分建設工地、企業等聚集性疫情有所抬頭。

針對建設工地、企業等聚集性情況，市、區兩級防控部門將進一步強化「四方責任」，加強健康監測和人員篩查，做好有關區域內的環境消毒，嚴格落實個人防護措施。盡快恢復正常生產、生活秩序。

2022年4月4日，一名身穿防護服的工人站在上海西部靜安區封鎖區空蕩蕩的街道中間。（美聯社）

封控近一個月，4月27日，李向倫所在的村莊已經從封控區轉為管控區了。他說，沉寂了許久的村莊，恢復了一些生氣。早上能看見村莊里有三三兩兩的人在一起聊天說笑，河邊也有人垂釣。他在日誌中寫下，「我感覺離解封的日子，應該不遠了。這種心情，彷彿是在漫長的黑暗中，看見了一線曙光。」