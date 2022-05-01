上海疫情｜一包麵兩人分 被困農民工：停工無收入才是最大心病
上海自3月初本輪疫情爆發，各種求助訊息不斷湧出。4月30日，《北京青年報》刊登一篇報道，關注上海數以百萬計的農民工，以及他們因疫情而靜止的生活，引發關注。
報道提到，農民工李向倫所在的上海嘉定區馬陸鎮大宏村開始封控。今年61歲的他在一家廠裡做質檢員，在8小時或12小時的班上，他要全程站著對30多張機床上的零件進行抽檢，每個月收入五六千塊（人民幣．下同）。
前半個月，村裏發放了兩次物資，第一次是一條紅蘿蔔和一條萵筍；笫二次是一個紫椰菜、兩個小薯仔和兩個小蘋果。
村子裏有個好心人為每戶捐贈了1公斤麵條、3個雞蛋、半公斤鹽，如果省著吃，可以吃上3日。半個月後，他又收到1公斤麵粉，1公斤麵條，5公斤大米，以及一桶1.8升的食用油，雖然沒有蔬菜，但食物不是他最緊要的問題。
同處上海，20公里外的農民工吳子良和16名施工隊員，正在面臨食物緊缺。他的施工隊員來自全國各地，最小的20歲，年齡大的50幾歲。封控前，他們的工作是給嘉定區江橋鎮某工地十幾幢樓安裝消防設施。
2月底來上海後，他們17人住在工地上的臨時宿舍，吃住都在其中。3月底開始，由於疫情封控，施工材料運不進來，工地不得不停工。
吳子良提到，吃飯成了最大的問題。封控後的前14日裏，他們的全部存貨是8個發芽的薯仔，3顆不太新鮮的椰菜，3根逐漸變黑的萵筍。他稱求助無門，「我們老闆也被封控在裏面，他也一樣沒得吃。」
吳子良說。有天他發現，工地邊上兩棵長出嫩葉的桑樹，葉子全被摘光了，「不知道被誰摘了吃了」。
他開始嘗試在網上向社會求助。有義工聯繫上他，給每個人送去一箱即食麵。他跟義工講，其實也可以去工地的大食堂買飯，但「一頓飯要20多元，一直在漲價，快一個月沒活做了，沒有工資，大家吃不上幾頓就沒錢了。」
文中也提到另一位不得不向外界求助的農民工梁向琴。3月1日，她從老家江西來上海找工作，一直和丈夫住在浦東新區張江鎮的工地宿舍裏。多年來丈夫一直在外務工，她在家裏陪讀，兼職做營業員，每個月能收入一千多元。
梁向琴與丈夫及60個路橋項目工友被封控在工地的工棚裏，韓蕩村是距離工地最近的村莊。做核酸時，梁向琴和工友了解到村裏已經發了好幾批物資，有牛奶、麵包、鹽，但工友們一直沒有收到這些物資。工頭曾代表工友聯繫上村裡的負責人，但是幾次溝通下來，被對方封鎖帳號了。
梁向琴所在工地在封控前採購時，只簡單採買了幾日的食材，她以為最早4月1日就會解封 。封控遲遲沒有結束，買來的物資都盡量節省著吃，但最後的10個蘿蔔全爛了。食堂師傅把爛的部分削掉，用鹽醃起來，早上給大家配米湯吃。
4月5日開始，米已經快見底，米飯慢慢變成粥，再變成稀飯米湯，一日兩餐也變成了一日一頓稀飯。「每天中午12點半吃一頓 ，大家這麼堅持了4天」，梁向琴說。
4月14日，食物已經見底。梁向琴在短影片平台上向外求助。第二天，義工給每人送來一箱即食麵。那天早上，他們已經斷了糧，沒吃早餐。工地旁的河邊，野草發了嫩芽。有工友說，去挖野菜來吃吧，梁向琴攔下，「萬一有毒可怎麼辦，我們也分辨不了 」。
求助義工前，梁向琴也給政府熱線打過電話，有人給送來了一些麵粉和幾個蔬菜包，裡面有青辣椒、茄子，還有黃瓜。但對60個人來說，這些物資堅持不了幾頓。
那天中午，食堂廚師炒了茄子，但「誰也不敢多夾」。方便面大家也捨不得吃，梁向琴和丈夫餓了就煮一包半，兩個人吃，一天最多吃兩頓。
不同於廠裏月結工資，很多工地上的農民工都是工程結束才結款。對於農民工來說，停工切斷了收入，這是他們最大的心病。
在封控期間還能保證收入，是難得而幸運的。3月31日，李向倫的前同事劉勝收到公司的消息，廠裏需要安排一部分人趕幾天工。疫情前，廠裏有意識地儲備了一部分生產材料，他這一去，就被封控在了廠裏，原本以為只要幾日，「但現在一封就快一個月了 」。
廠裏沒有宿舍，劉勝住在臨時騰空的辦公室裏，地上鋪上紙板，上面放著睡袋。租的房子沒住，但是房租還要交。好在三餐能在廠裏解決，不過食堂儲備的菜也都是蘿蔔、洋蔥、薯仔這些易儲存的菜，他已經很久沒吃過綠葉菜了。
劉勝說，村裏工友的微信群組里，疫情後總有陌生人進來，聲稱能幫大家低價團購到蔬菜。但收了錢，人就不見了，後來被證明是騙子。能上班，劉勝的心裏負擔小了很多，跟家人提起上海疫情，還安慰家人，「我在上班，沒事」。
文中提到，雖慶幸還能保住收入，但劉勝廠裏備的材料也支撐不了幾日了，「差不多也就到月底」。這也意味著，如果生產材料用完還沒等到復工，劉勝的工作和收入也要暫停。
4月22日，上海市人力資源和社會保障局出台《關於做好當前農民工服務保障工作的通知》，明確人社部門將加強與方艙醫院、各類保供企業、復工復產企業的對接，協調各方力量幫助農民工就近就地用工。全力維護農民工工作報酬、職業保護等權益，還將進一步暢通農民工維權投訴渠道，及時發布政策資訊。
在4月24日上午的疫情防控新聞發布會上，上海市衛健委副主任趙丹丹表示，從近階段的疫情數據情況來看，新增陽性感染者數量還是比較多，處於高位波動狀態，主要是在部分建設工地、企業等聚集性疫情有所抬頭。
針對建設工地、企業等聚集性情況，市、區兩級防控部門將進一步強化「四方責任」，加強健康監測和人員篩查，做好有關區域內的環境消毒，嚴格落實個人防護措施。盡快恢復正常生產、生活秩序。
封控近一個月，4月27日，李向倫所在的村莊已經從封控區轉為管控區了。他說，沉寂了許久的村莊，恢復了一些生氣。早上能看見村莊里有三三兩兩的人在一起聊天說笑，河邊也有人垂釣。他在日誌中寫下，「我感覺離解封的日子，應該不遠了。這種心情，彷彿是在漫長的黑暗中，看見了一線曙光。」