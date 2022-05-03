北京漢替去世外甥還樓貸　法院拒繼承房產：判歸當地民政局管理

38歲的北京市民楊某利近日去世後，留下一套沒有還完貸款的商品住宅。在其離世後，其舅舅曾一度以為自己可以繼承遺產，並償還了一部分貸款。

不過，當地法院近日判決，其舅舅沒有繼承房產的權利，並認定豐台區民政局為楊某利的遺產管理人。



據《星視頻》報道，楊某利父母雙亡、未婚、無子女，也沒有兄弟姐妹、祖父母和外祖父母，更未留下遺囑。這意味着，沒有人繼承楊某利的單位。

2014年底，楊某利花115萬多元人民幣買了這套單位，楊某利去世以後，其舅舅曾一度以為自己可以作為楊某利的遺產繼承人，並償還了一部分貸款。但其舅舅並不是法定繼承人。

根據內地《民法典》規定，沒有繼承人或者繼承人均放棄繼承的，由被繼承人生前住所地的民政部門或者村民委員會擔任遺產管理人。4月28日，法院判決認定豐台區民政局為楊某利的遺產管理人。

對於這項判決，有不少網民在微博表達意見，絕大多數網民認為判決不近人情：

「強盜來看了估計都沉默了...」

「呸！這叫共產」

「兩字：充公。」

「20歲就可以立遺囑了」

「這就說明我們的法律還有漏洞」

「民政局是人家吧房產管理人，然後呢？房子屬於誰的，總得有個結果吧」

