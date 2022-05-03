全國多地物流速遞改用「尋親膠帶」封箱　助力失蹤兒童回家

今年3月，廣州一快遞網點負責人朱忠偉自費定制「尋親膠帶」，以微小的力量助力失蹤兒童回家。

網民紛紛大讚朱忠偉的做法，更提出要全國推廣。近日，雲南保山、黑龍江鶴崗等多地陸續使用「尋親膠帶」 。



今年3月，朱忠偉自費定制「尋親膠帶」，將公安部網站上失蹤兒童的照片、姓名、年齡、失蹤時間、個人特徵等信息，以及尋親聯繫方式印在膠帶上，用來打包速遞。雖然「尋親膠帶」一卷的成本要10元（人民幣，下同），比普通膠帶貴一倍多，但朱忠偉自費貼補，只希望能通過此方式尋回失蹤兒童。

朱忠偉介紹，成千上萬的包裹貼上尋親膠帶後，能發往大城市、也能抵達小鄉鎮，覆蓋範圍廣、省時省力，或許是個幫助尋親父母的好辦法，他於是聯繫商家，為6個快遞網點定制 「尋親膠帶」。

近日，在雲南保山邊境管理支隊芒顏邊境檢查站重點查驗區，民警每次檢查完快遞物流，都會將「尋親膠帶」粘貼到速遞盒上標識。據介紹，芒顏邊境檢查站與公益組織合作，邊檢站開箱檢查快遞後，將普通膠帶替換成印有走失兒童照片的膠帶。

每卷膠帶上印有5名來自各地的走失兒童的信息。民警表示，多貼上一條「尋親膠帶」，走失孩子的信息就能夠隨着發往全國各地的快遞貨品傳遍大江南北，與家人失散的孩子就能多一份回家的希望。

除此之外，黑龍江鶴崗市東山區人民檢察院、興山區人民檢察院聯合屬地公安分局，亦在當地的快遞網點推廣印有走失被拐兒童照片和信息的「尋親膠帶」。工作人員介紹，快遞單位在規範寄遞工作的基礎上，每天發出一定數量使用「尋親膠帶」的快遞物品，能助力被拐兒童儘早回歸家庭，找到親生父母。

公安部此前通報，2021年，全國公安機關開展為期一年的「團圓」行動，全力偵破拐賣兒童積案、全力緝捕拐賣兒童犯罪嫌疑人、全面查找失蹤被拐兒童。截至去年12月，已找回失蹤被拐兒童10932名。