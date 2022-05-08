南航機務人員僅說「機長再見」被內部通報　網民熱議怒斥小題大做

網傳南航有機務人員因為用語不規範，僅說了「機長再見」被內部通報。

事件在網上引起爭議，不少網民認為公司是小題大做。昨日（7日），南航客服回應稱，目前沒有調查結果反饋，建議等官方渠道公布的調查結果為準。

從事機務工作多年的人士透露，用語規範問題沒有明確界定，但每間公司內部會有個別要求。



涉事的CZ8847航班由中國南方航空公司承運，5月2日上午9時由北京大興機場飛往成都雙流機場，執飛飛機機型為空中巴士320-200，編號B6977。

網傳的「CZ8847航前出港情況報告」中提到，北京維修基地的兩位機務人員主要存在兩個問題，一是沒有及時通知機長啟動引擎，二是機務人員存在用語不規範問題，本來應該按標準用語跟機長說「機長，飛行愉快，一路平安，再見」，結果只說了「機長再見」。

網傳的「CZ8847航前出港情況報告」。（新黃河）

報告指出，機務人員未完全理解並嚴格落實維修基地相關操作規範的要求。經了解，涉事的機務人員知曉相關操作規範，但實際操作時偏於謹慎，對「安全」存在主觀臆斷，認為推出後，另一監護人員稍遠離左發尾流區域後再通知機組啟動更安全。

雙發啟動好後，機組通過飛行內話詢問機務人員是否按要求執行邊推邊啟，並告知對方會繼續核實情況，待機長講完並說「再見」後，送機機務人員因緊張和情緒波動，未能完整使用標準用語，僅說「機長再見」。

業界：行內沒有規範用語

《新黃河》報道，關於啟動飛機引擎的時機早晚問題，相關行業標準並無明確規定。從事機務工作多年的蔣先生稱，一般飛機引擎啟動程序，首先要求地面機務人員報告地面情況，滿足啟動條件後方可啟動；而飛機起飛則要聽塔台指揮。

他認為，報告中所提到的情況，很大可能是機務工作人員在某個工作環節引起機組人員的不滿，「我估計可能是飛行員投訴的，包括投訴用語不規範，通知他（啟動引擎）晚了，導致在滑行道上面啟動發動機（引擎）耽誤了點時間」。

CZ8847航班由中國南方航空公司承運。（新黃河）

關於上述報告中提到的「邊推邊啟」，資深機長劉先生介紹，「邊推邊啟」即是一邊推出一邊啟動引擎，優點是節約時間和成本，但機務人員有機會來不及觀察， 「在地面，機組都是聽機務人員的指揮，在不影響安全的前提下，機務人員說可以開車（啟動引擎），我們機組就開車」。

至於用語不規範的問題，劉先生直言，業內沒有特別的規範用語，「一般都是口口相傳，機組不會反感機務說機長再見的，我們和塔台也經常說再見」。蔣先生表示，從行業規範來說，報告所提到的用語規範問題沒有明確界定，但每間公司內部會有要求。