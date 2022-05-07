要靚唔要命？路軌影藝術照懶理身後火車　四川女大生與攝影師受罰

不少人喜愛「打卡」，甚至想出具創意的構圖，然而四川一名21歲女大學生與其攝影師近日陷入爭議，皆因他們為了拍出文藝的照片，決定到鐵路路軌上拍攝，惟女生的身後便是一輛緩緩駛來的列車，十分危險。事後，二人雙雙被綿陽警方處罰。



事發於寶成線綿陽至江油區間鐵路上，照片還被上傳至小紅書App，引起網民關注。獲知有人在路軌拍照後，平安綿陽鐵護辦立即抽調精幹力量成立專案組，並以照片背景為突破口，聯同相關警種、縣（市、區）鐵護辦排查，之後經細緻調查、分析比對，迅速查明涉事路段位於寶成鐵路上行K528+400處（遊仙區東林鎮）。

綿陽市公安局周五（5日）通報，事件主角為26歲男影樓攝影師郭某某及在校女大學生李某，二人被傳喚兩人到車站派出所接受調查。據了解，郭某某為了拍出文藝感覺的照片，自作主張帶李某到鐵路拍照，事後更為了吸引客戶、提升影樓的競爭力，而將相關照片傳至網上。

最終，郭某某、李某被民警嚴厲批評，鐵路警方並依《治安管理處罰法》第三十六條妨害列車行車安全行為的相關規定，對郭某某處以拘留2日、李某罰款100元人民幣的行政處罰，同時責令立即刪除相關影像資料。

警方提醒民眾，為了自身和列車的安全，要嚴守相關規定，切勿在路軌上行走、坐臥、逗留，更不要為求「爆款出圈」，在鐵路上拍攝照片、影片，視安全為兒戲。

網民點睇：

這也太危險了吧

為了流量真是沒有底線了

難道沒人告訴他們鐵軌上都是屎和尿嗎 ​

可以去鐵道公園，鐵道博物館之類的地方嘛

讓鐵路局的職工教育一下它們吧，它們一定一輩子忘不了的

