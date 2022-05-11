山東4歲男童患癌住院化療哭訴想回家　父：賣鐵賣房都要治好孩子

近日，在山東德州一位4歲小軒（化名）在住院化療。他被確診為血癌，從開始住院化療，小軒全身多處有一碰就疼的淋巴結腫大，他和家人哭訴說自己想回家。而爸爸阿濤（化名）帶血癌兒子在外治療一年，回家後發現院子荒廢成草原，讓他感到難過。



阿濤稱，孩子說想回家，不治療了，一直喊疼，自從化療後頭髮也都沒了，有時候七八天不吃不喝，目前已經花費了50、60萬（人民幣．下同）。他表示，後續就算再艱難也要把孩子治好。根據小軒病情，治療費用大概還要50萬元。

事情要由2020年11月說起，只有兩歲的小軒開始發熱，變得急躁不安，嘴裡哭喊著疼。媽媽阿娟（化名）害怕極了，她和阿濤直接帶著小軒去到山東省齊魯兒童醫院，檢查後發現小軒有血癌，阿娟和丈夫腦子裏一片空白。

治療之初，小軒苦於第一個化療引起的肺炎時，更不幸的消息傳來了。同年12月5日，小軒被確診為「B型淋巴母細胞淋巴瘤/白血病」，全身多出淋巴結腫大，一碰就疼。醫生告知他們，如果治療不及時，這類血癌的轉移率很高。媽媽阿娟眼淚止不住流，因為治療的艱辛包含著孩子一次次生死考驗，也是對家庭的一次次考驗。

「現在孩子用著「貝林妥歐單抗」化療，一直高燒不退，但是化療藥不能停。繼續用藥，等殘留（癌細胞）清乾淨了，再上個加強的大化療，以後再安排進倉移植」阿濤說。

在影片中，為給小軒治病，已經有一年之久沒有回家的他，回家後發現院子荒廢成草原，看到一片狼藉的家，他不禁有些恍惚，「這還是我們家嗎？」。他來不及細想，便戴上手套開始清理。

老家荒廢了，阿濤還是努力讓這個「家」更好，他說：「賣鐵賣房都要治好孩子」。