深圳羅湖擬與東鐵接軌便利通勤往返　內地居民可直赴港島生活消費

內地近年強調香港融入大灣區發展，接通鐵路是其中的重點。深圳市政府計劃，將在與香港接壤的羅湖口岸預留鐵路用地，以便與東鐵接軌，如此東鐵線可向北延伸進入羅湖，屆時內地人和港人可搭乘東鐵線往來羅湖和港島。



《南方都市報》報道，羅湖口岸將啟動重建規劃，重點項目包括配合東鐵線北延。深圳政府口岸辦公室近日發布《羅湖口岸重建規劃和總體佈局研究招標公告》，提到預留與東鐵線接軌條件，加快推動深港雙城交通「通勤化」，研究項目的預算為99萬元（人民幣，下同）。

羅湖區「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要中提到，推動東鐵線北延至羅湖口岸。深圳政府口岸辦公室的本年工作計劃中，也提到推進羅湖口岸重建規劃，研究新口岸選址和查驗模式創新，開展東鐵線引入羅湖口岸研究。

疫情前，羅湖口岸是深港間客流量最大的陸路口岸。按照計畫，深圳有意重新發展羅湖，聚焦跨境消費、金融科技、科技合作等領域。不過，計畫沒有說明東鐵線延伸至羅湖後，乘客以何種方式過關。目前，港深兩地有多個通關口岸，市民過境方式大致使用「一地兩檢」。

設於本港範圍內的高鐵西九龍站，實行一地兩檢。（資料圖片）

本月15日起，東鐵線將由紅磡站跨海延伸至金鐘，連接新界和港島。東鐵線向南延伸至港島後，一旦向北延至深圳羅湖，將有利於兩地居民往來，深圳居住的內地港人可以搭乘東鐵直接到港島上班，內地居民亦可以直接到港島消費和生活。