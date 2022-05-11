李寧註冊新商標開賣「寧咖啡」　一開7000多間比星巴克、瑞幸還多

李寧也要賣咖啡？近日，李寧體育（上海）有限公司申請註冊「寧咖啡NING COFFEE」商標，公司隨後表示將在店內提供咖啡服務，提升顧客在購物時的舒適度和體驗感。而李寧就此成為繼萬達集團、中國郵政、中石化等之後，又一跨界到咖啡或茶飲領域發展的傳統行業巨頭。



天眼查App顯示，「寧咖啡 NING COFFEE」國際分類為餐飲住宿，當前商標狀態為等待實質審查。李寧公司對此回應表示，在店內提供咖啡服務，將會是李寧針對零售終端消費體驗環節的一次創新嘗試，但就未透露門店何時正式售賣咖啡。

據2021年財報顯示，李寧包括特許經銷商在內，共計7137間門店。與之對比，瑞幸咖啡同期有6024間門店，星巴克中國則有5500多間。

其實，早在2月初，已曾有小紅書博主稱在廣東湛江市一間新開張不久的李寧專賣店門口，見到標有「LI-NING」標識的咖啡小推車，車篷上印有李寧logo X CAFE的字樣，民眾凡在李寧門店任意消費，都可以免費喝一杯李寧咖啡，杯子的logo也是常見的李寧品牌樣式。而今年五一假期間，寧咖啡在李寧廈門中華城旗艦店正式亮相。

據統計，中國咖啡行業市場規模料保持27.2%增長率，遠高於全球2%的平均增速。2025年，中國咖啡行業市場規模料將達到1萬億元（人民幣．下同），總體呈現持續擴大的趨勢。

在新的利潤增長點驅動下，近年來像李寧這樣跨界發展的傳統行業巨頭不在少數，甚至蔚然成風。例如萬達集團早在2017年就與英國咖啡品牌COSTA開展深度合作，後來在2019年還推出奶茶店「萬小茶」，再之後推出自有茶飲品牌「萬茶」，門店有兩形式，分別為獨立店和COSTA快選融合店，目前在萬達旗下約140間戲院內售賣。

根據萬達電影股份有限公司2021年年度報告，商品、餐飲業務該年為萬達貢獻的銷售收入達到15億元，該項業務毛利率達63.49%，遠較其院線業務毛利率為多。

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另外，中國鐵路亦曾推茶飲品牌「扳道茶」；中國郵政曾推「郵局咖啡」，中石油、中石化分別曾推「好客咖啡」及「易捷咖啡」；同仁堂也曾開設咖啡店「知嘛健康」，賣過「中藥咖啡」。

中國食品產業分析師朱丹蓬認為，跨界業務能升級傳統企業自身業務服務體系、增強用戶黏性以及增加新的利潤點，這正是巨頭們看重的關鍵。