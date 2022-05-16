上海居委會職員吃瑞士卷　居民只獲泡麵　惹批後回應：作點心充飢

上海市一名市民日前找居委會辦事，找不到人情急之下進入辦公室，發現職員都在吃一款瑞士卷。有網民指，該款瑞士卷保存期限只有三天，而居民等到的最後一批物資是泡麵，不解為何有如此不公待遇。事後更傳出最初拍片發聲的中年男子被拘留。事件引發該小區居民集體抗議，訴求「我們要吃同款瑞士卷」。

5月16日，上海市徐涇鎮疫情防控工作領導小組辦公室發文回應事件，稱經過了解，瑞士卷是身處防範區的同事慰問值守工作人員的，居委會工作人員5月14日深夜在忙碌一天後將其作為點心充飢。



上述回應稱，5月14日晚23時23分，有網民發布徐涇鎮玉蘭清苑居委工作人員在辦公室吃瑞士卷的相關言論和影片，引起網民關注，鎮政府就影片反映的情況進行調查。

回應稱，玉蘭清苑一期疫情防控形勢嚴峻，陽性病例零星多發，三區劃分以來一直處於封控區。區疾控流調提示，不排除外賣、寄遞過程中的人員接觸、物傳人等風險，應盡可能減少人員流動和物品傳遞產生的傳播風險。鑑於周邊小區採取靜態管理、停止物品傳遞後取得了較好的防疫成效並順利降為防範區，故決定5月8日起實行靜態管理，嚴格落實「足不出戶、服務上門」，暫停速遞、外賣和團購行為。

+ 2

回應稱，5月15日中午，小區有部分居民至居委會反映問題，對5月14日分發的即食麵不滿意，要求更換物資。在看到專門分送給老年人的配套客飯時，發生聚集、搶奪的情況。對不明真相群眾的非理性行為，公安部門當場予以勸阻和教育。居委會工作人員表示，疫情期間，居委會切實關心關愛好小區老人的日常生活，玉蘭清苑一期、二期目前有47名老人符合疫情期間保障套餐的條件，每日由義工定時送到老人家門口。

回應稱，考慮到居民靜默期間的基本生活物資需求，玉蘭清苑居委積極聯系具有保供資質的單位，集采保供第一批生活必需物資形成套餐供居民適量選購，並將相關內容以《告居民書》形式及時告知居民。

回應稱，自4月1日浦西實行封控以來，徐涇鎮按照「滾動式發放、全覆蓋輪替、同小區一致」的原則，積極做好居民的物資保供工作。玉蘭清苑居委在全鎮統籌安排下，按照要求做好玉蘭清苑一期小區居民的物資發放，4月底以來，已發放四輪物資，包括大米、卷麵、麵包、紅腸、蔬菜、即食麵等。

+ 10

回應稱，每一位市民都盼望著疫情早日清零，期待著活力滿滿的徐涇早日歸來，但要清醒認識到，徐涇作為疫情防控的重點地區，正處於「持續攻堅、不進則退」的關鍵時期，一點都不能馬虎、大意、鬆懈。回應還呼籲居民「不造謠、不信謠、不傳謠，主動刪除不實謠言」。

網民熱議：

「這是不是只許州官放火，不許百姓點燈，不公平」

「但是最終拍視頻的人被拘留了是因為什麼呢」

「問題是居民的物資進不來，只能吃泡麵。而居委會到貨了很多山姆超市的物品。」

「為什麼要帶走正常說話的大哥？他只是為居民討要說法[允悲]好好說話的也沒打架，去外面是因為居委會不讓進去一定要去外面，結果兩個小區都看見講道理的大哥被帶走！」

「有一說一，居委會發的最新一批物資是泡麵的時候，青浦趙巷鎮的山姆超市新鮮自制瑞士卷在3天的保質期內出現在徐涇鎮的玉蘭清苑居委會，這就是了不得的奢侈品」

