央視駐美記者：為什麼中美留學生在今天尤其重要？

中美近年交惡，兩國學生的交流活動也因此受阻。央視駐美記者韓鵬昨日（15日）發文以親身經歷解釋為什麼中美留學生在今天尤其重要。



韓鵬在文中表示，人就是個奇怪的動物，有時必須要見到活人，才能做走心交流。阻礙人文交流，讓人難以見面，就沒法搞好關係。

韓鵬稱他在18歲以前從來沒見過活的美國人，除了幾個外籍教師。那時他印像中的美國，就是英語課本上的Lily, Lucy, Mr and Mrs Green二維畫。（觀察者網）

韓鵬回憶自己在1988年於天津出生，但他在18歲以前從來沒見過活的美國人，除了幾個外教。那時他印像中的美國，就是英語課本上的Lily, Lucy, Mr and Mrs Green二維畫，或者是磁帶裡只聞其聲不見其人的神秘中年人。他那時以為，現實中的美國人都像《瘋狂英語》裡嗷嗷喊著說話，要麼就是美國大片裡的樣子，人均豪宅跑車，出門沙灘比堅尼。

韓鵬因此推論，如果今天的美國人一直見不到真正的中國人，他們想像的中國恐怕只剩下美媒抹黑的樣子、公路旁的廉價中餐廳老闆娘點頭哈腰的樣子、成龍會功夫的樣子等。韓鵬稱，這就是誤解，而且大多是負面的。這種誤解多了，就會形成輿論。這種輿論多了，就會讓政府產生誤判，出台後果嚴重的錯誤政策！

韓鵬的妻子在中學時接待過一個美國女同學，發現對方的處事方式跟自己相像。（觀察者網）

韓鵬又以其妻子小時候的經歷，來解釋人與人的直接交流怎麼消除誤解。他妻子在中學時接待過一個美國女同學，發現對方的處事方式跟自己相像，這讓他妻子發現「美國人不嚇人，跟咱們挺一樣的」。美國女同學也表示「中國跟她來之前的想像，完全不同」，例如她驚訝發現中國縣城也有電梯，也有超級市場，完全不是電影裡演的缺吃少喝。

韓鵬在文章裡稱，有人說，中國人一個一個跟美國人交流，什麼時候能把3億美國人都說明白了？韓鵬在文章回答稱，「但世上最怕的是就是堅持，水滴再小，持之以恆，終能穿過石頭。更何況我們有14億人民」。