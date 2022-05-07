民眾囤菜搶貨　國際關注將淪為「第二個上海」？北京疫情三點觀察

4月22日至5月6日北京累計報告超過600例新冠肺炎確診者。這個數量放在動輒日增上千，甚至是數10萬的地區中，或許不值一提。但因為是全球唯一仍然堅持動態清零的地方，且上海防疫的各種缺失透露在全球媒體中，此刻外界的眼睛，都在盯著北京。



許多媒體都在觀察北京是否會成為第2個上海、還是能「守得住」？就連中國大陸內部也都在盯著北京此次的防疫。現在大陸社會對於防疫模式分成兩派，且尖銳對立。若連一直被視為「天子腳下」的北京，都產生了防疫亂象，那麼民間對於動態清零的信心會更降低。

在看北京防疫時，可以分成三個部分，第一是北京現階段的防疫到底是什麼？第二是北京和上海有什麼同與不同。第三是，當前大陸民意對於動態清零的想法與糾結。

2022年5月1日，男孩身穿清代服飾，在故宮博物館外完成檢測。（Kevin Frayer／Getty Images）

北京現在的防疫情況

在北京疫情一開始的時候，一度出現了物資搶購潮，那時，多個地區的超市蔬菜雞蛋等，一度被一掃而空，但這個現象並沒有維持幾天。當前北京並沒有出現物資缺乏的情況，民眾抱怨比較多的是健康碼的彈窗問題。（若健康碼彈窗則不能去任何公眾場所，必須得再去核酸，因此部分人受到健康碼彈窗影響）。

而在部分有確診者，或密切接觸者而被封鎖的小區中，若該樓無確診可訂外賣拿外賣，若有確診者的樓則是每日物資配送。目前尚未聽聞有物資配送的問題，比較多人抱怨的是如居委會的電話打不通，不知道具體隔離到何時等等。

在整體上面對變異病毒，北京此次無疑是管控嚴格的。但是可以看出盡量想維持人民的正常生活，比如，朝陽區整區域居家辦公，但除了少數的小區被管制，不然多數人可自由出門散步。但是不論是公交地鐵上的人，還是上街的人潮都明顯少了許多。電影院健身房等公共場合許多關閉，對於商販等民生經濟的影響，是非常明顯的。

2022年5月4日，北京市民到一個購物區接受檢測前，先輪候掃描健康碼。（Getty Images）

北京和上海

北京和上海是中國城市中在國際媒體上的能見度最高的，而北京作為政治中心，也無疑比上海更為敏感。這使得住在北京的人，在心態上，固然與上海人民有少數相同，但是，還是完全不一樣的。

首先是面對疫情開始的時候，北京也出現了大量囤購物資的現象，這個心態，固然有「大家以前也不認為上海會這樣，誰知道搞成這樣」的成分，但在心底上住在北京的人也並不認為會真的跟上海一樣。整個物資搶購潮也就維持了兩天左右，且不少人一笑置之，甚至用來開玩笑。比如「上海人在封城中等物資，北京人在物資中等封城」這種互聯網順口溜。

上海在中國大陸更城市中的特殊性是非常強的，基於歷史因素，上海一直被視為自治性比較強，而且非常不像中國的中國城市。同為商業城市，這一次深圳的管控方式就明顯與上海不同，一開始深圳就遵循中央進行了很強力的封城政策。而上海一直在疫情這兩年多中摸索自己的防疫方式。

2022年5月5日，餐廳職員分發外賣予顧客。北京市自5月1日起全市食肆禁堂食。（Kevin Frayer／Getty Images）

而北京作為政治中心，北京的基層公務員數量、基層公務員的動員能力，乃至於整個政治生態等都與上海截然不同。因此同樣是奉行動態清零政策，上海和北京，深圳和上海，都會出現不一樣的情況。外界在觀察中國時，很容易忽略中國一線城市都具備完全不同的特質、治理方法與政治生態。

一旦疫情大規模爆發，出現醫療擠兌，出現非常多急症患者無法就醫的次傷害，這是難以避免的，不論哪個城市都會發生。也都會產生地方官員因為想保住烏紗帽，而讓防疫政策不人性的情況。

但今天北京的觀察點是，北京是否能有效阻斷此次疫情的傳播，不讓確診人數急劇增加？擁有如此多基層公務員與動員能力的北京，是否能夠有效防止各種防疫亂象？

若北京後期也出現確診人數不斷增加，就算嚴格管控也阻攔不住傳播、或是物資配送和人民就醫出現問題的情況，那麼對大陸中央的動態清零政策將會是一個非常大的打擊。

北京女子嘗試隔着圍欄分辨自己的貨物。（Kevin Frayer／Getty Images）

動態清零，到底好不好？

對動態清零如何看？若這個問題問此刻的上海人民，大概十有八九破口大罵。若放在北京，可能6成的人贊同，4成的人反對。放在當前微博等大陸社交平台上，大概是五五波。

大陸社交媒體上針對動態清零與否的辯論越來越尖銳，大致上分成「好啊，就這樣子繼續封鎖100年」，以及「反正共存之後，死的也不是你家爺爺奶奶」這兩派。

先別爭論死的是誰家的爺爺奶奶，以及到底要不要繼續封鎖千年，回歸到疫情本身，不論是清零還是共存，基本全人類都有幾個共識。第一是沒有人想確診。第二是也沒有人想要自家的爺爺奶奶或是小孩子確診。

2022年5月4日，男子讀着被封地鐵站外的告示，女子見車站被封即轉身離開。（Kevin Frayer／Getty Images）

第三是人們都想盡可能的正常生活，經濟盡可能的正常運行。

共存派認為，這是病毒，並不單純是人為力量可以控制，如果它持續存在清零不是一個能維持正常生活運行的好方式。而清零派則是認為一旦疫情擴散，按中國的人口數量來說必定死亡巨大，且大陸政府是有能力能夠清零的，那麼在這個條件下盡可能的完成清零，保住多數人的性命。

共存與清零不是兩個極端，而是兩派都在尋找一個能盡可能降低死亡、並維持社會經濟的最好模式。兩派都在找尋一個交叉點，而不是兩個極端。

因此現階段，北京若是此次疫情，再一次成功防止擴散了，那就會觀察後續效果。如果這一次防止住之後，再隔一年半載，疫情才又一次起來，那麼人們可能會認為可以忍受。但如果這一次防止住了，但8月又來一次、10月又來一次，那這樣子的話，整個民生社會層面都會面臨困難。

當下對「動態清零」有意見，多是對極端防疫措施提有意見，而不是希望放棄動態清零。（Getty Images）

不論如何經歷過上海這一大波疫情，今年對於中國大陸而言會有防疫模式之爭，會有社會與經濟上的雙雙震蕩，2022年並不會比2021年好過。歸根結底，人們都想盡可能的恢復正常生活，大陸中央現在常說「爭取以最小的防疫代價、獲取最大的防疫效果」，這個不能再只是空話，而是持續研討的長期方案。

如何降低防疫成本、降低人們因為防疫所面對的困難，會是更緊迫的問題。