身在「清零區」的我們　怎麼理解動態清零？

5月12日北京新增50例新冠確診病例。但當前北京的防疫氛圍已經好似一日新增五百。在「大上海保衛戰」之後，大陸民間對動態清零與否充滿爭議，北京若也出現防疫亂象，則民心士氣會更低。

講到動態清零，就得先將中國大陸大致分成幾個區域：農村；稍微有點工作機會，但醫療資源不足的小縣城；擁有些許醫療資源的小城市；以及資源相對豐富的新一線和一線城市。

防疫政策涉及老人和幼兒的人口數，涉及醫療資源問題，涉及民眾的生計。對於農村而言。政府可能說什麼就是什麼，大家沒有太多的理解；對於小縣城而言，可能對於病毒非常的緊張，恨不得絕對清零。畢竟經濟波動在這兩種地區，都非常不顯著。

對於稍微有些醫療資源的小城市而言，那就見仁見智，整體上可能還是偏向清零的，畢竟醫療資源也不是太多，疫情封控對於收入的衝擊也存在，但遠沒有大城市嚴重。

對於資源豐富的新一線和一線城市而言，那就是個吵翻天的事情了，可以看到社交媒體上辯論者多拿出「我在北京、上海、杭州、廣州、深圳、成都」等地的防疫經驗。有人站在經濟角度認為損害廣大民營企業，收入下滑，苦不堪言。有人則認為還是必須先顧住生命，必須要動態清零，何況「深圳、成都、廣州封城都成功了，為何上海不行」？

中國大陸是唯一還在堅持動態清零的地方，這在許多人眼中荒謬，然而若將廣大的發展不均衡及地域差距攤開來說，到底哪一個方法是最能減少傷亡的方法？此刻沒有人能給出一個肯定答案。

「大上海保衛戰」仍在進行，北京防疫成為新一輪焦點。（視覺中國）

亂象是動態清零的必然？還是上海的問題？

上海出現各種超出人們想象的防疫亂象，比如物資配送不足，比如送到民眾手裡的菜和肉是爛的，甚至防疫人員直接闖進民眾家，這些都讓人質疑：動態清零會使防疫手段極端化，官員為了保住自己的烏紗帽而無止境加壓給民眾。畢竟上海的城市治理，過去有目共睹，是中國的模範。

然而若說這些亂象就是動態清零的「必然」，那深圳的民眾就會問了，同樣是一線城市，為什麼深圳當初僅用一周封城就控制住了疫情，為什麼深圳沒有出現這麼多防疫亂象？而對於身處北京的人們而言，也會是與上海截然不同的感受，至少防疫至今，北京的感染人數是控制住的，而多數民眾能自由活動，被管控的小區也都能拿到物資。

於是討論就會分成兩派，一派認為動態清零會使往後出現更多像上海一樣的亂象，會不斷有其他省市淪落為像上海這樣子的情況。另一派認為上海出現亂象，並不代表同樣的錯誤會一再發生，動態清零需要改進而不是直接否定。這兩派的爭論當下非常非常尖鋭。

這也是為何此次北京防疫被視為「重中之重」，當前北京並未全城封鎖，而是維持了多數民眾的正常生活。若在這樣的情況下控制住確診人數，則能給民間一個「動態清零仍可應對變種病毒」的案例。若不然，防疫模式之爭會更激烈。

自然，若北京也出現防疫亂象（比如民眾就醫難），那麼「動態清零必然會產生次傷害」，這一認知在民間就會更穩固，也將給大陸政府造成新一輪信心衝擊。

北京居民：扭扭捏捏的「放開」

對於身在北京、一直關註上海疫情的媒體記者而言，評論當前防疫彼此也只剩下「確實很複雜」、「當下動態清零可能還是最好的辦法，日後再看病毒變化」、「上海搞成這個樣子，北京應該不至於」等話。

北京現在禁止堂食，許多店家生意受挫，商場超市人流量大幅減少。在找工作的求職者甚至無法面試，只能等待這波疫情過去才能繼續日常生活。在北京，周遭人都會抱怨因為動態清零政策所導致的生活不便，會抱怨每天去核酸檢測，會抱怨經濟差還不如放開。

但是當看到台灣新冠確診每日增加6萬多人時，又會說「啊，好可怕啊」——就算死亡數字並不高。身邊的人一邊抱怨一邊坦誠，如果今天人口3,000萬的北京出現100個老人因為新冠確診死亡，那麼大家會鬧翻天。

面對政府防疫政策，有猶疑有不解，確實也有「至少保住許多老人生命」的盼望。至於防疫亂象的鐵拳，是否也會落到在北京的人民身上？當下許多民眾還是情願相信「北京是天子腳下，不會出現這種事」。

應對變種病毒，北京多個地鐵站關閉。（中新社）

動態清零：絕對的政治正確？還是真正顧及人民？

當前能有ㄧ個總結：要清零還是要稍微放開，現在大家沒有共識。大陸各地的發展差距使防疫模式更為複雜，民眾也心知肚明。

但有一個最核心的質疑點是，動態清零被如此堅持，是因為它是絕對的政治正確？是因為它是想展現與西方躺平完全不同的模式之爭？

還是，政府確實參考了諸多醫學專家的意見，確實是在更科學的考量下決定這個政策？

有大陸官員說「防疫本來就是政治」，這個話確實不假，防疫本身涉及了政治體制，涉及了整個社會資源的調度，如何防控疫情就是個很大的政治命題。但與此同時，也需要大量醫學專家的意見。

官員的政治思維與醫學專家的判斷如何產生最好的效果，這個是防疫的根本命題。民間現在質疑的根本問題，是現在是否已經政治壓倒一切，已經失去了科學防疫的初衷？

大陸官方媒體一再強調，動態清零是最符合中國利益的，西方躺平不可取，這說法已很難說服人民。因為當下許多人，懼怕這些過度防疫的手段，遠遠超過了懼怕病毒，而這一點，從政府官員的態度到官方媒體，都無法安撫人民。

我們並不是上帝，自然無法知道病毒往後的演變，無法得知現在清零以及共存哪一個更好。我們無法以人命為賭注，試一下哪一種防疫對中國而言是最好的。中國大陸的防疫到目前為止，避免了眾多生命喪失，這點就算西方媒體也持過肯定態度。

但政府官員更該自問，若說西方躺平不是辦法，那麼各地防疫亂象為何一再發生？那些問題是無法被解決，還是始終以「看看西方死多少人」為藉口，躲在這種廉價的保護傘之下？