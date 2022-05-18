全國首例　山西5年免費培養600名文物全科人才　畢業後包分配工作

山西省文物局等五部門印發《文物全科人才免費定向培養實施辦法》，提到山西將用5年時間，通過定向招生、免費培養、定向分配，為縣以下基層文博單位輸送600名文物全科人才，入職後直接為事業編制，為全國首個地方免費培養人才。



《辦法》提出，2022年文物全科人才由山西大學招生，招生計劃120人，招生專業為考古學（文物全科），專業方向分為考古學和文物建築兩個方向，每個專業方向60人。文物全科人才在校學習期間免繳學費、住宿費、教材費、實習費和生活補助，全部費用由省財政負擔，列入培養院校年度預算予以保障。

近兩個月來，山西考古不斷傳出好消息，包括春秋晚期卿大夫墓出土成套編鐘、發現3座距今5000餘年的五邊形房址、東周墓葬等等。據介紹，山西省現存不可移動文物53875處，其中，全國重點文物保護單位531處，位居全國第一。

山西省全國重點文物保護單位共531處，位居全國第一。圖為山西博物院。（微博＠山西博物院）

山西省文物局黨組成員、副局長程書林表示，通過制定《辦法》，吸引更多有志於文物保護事業的年輕人才參與山西省的文物保護利用工作，有效緩解基層人才嚴重短缺的現狀，加強基層文博機構專業工作能力和研究水平，保持基層文博人才隊伍的穩定性，逐步提高山西省基層文博隊伍的綜合素質。

考古、文博等曾是大學較冷門的學系，但近年學生人數有上升趨勢。2020 年，湖南留守女生鍾芳蓉以文科676分的成績報考北京大學考古專業，由於就業去向狹窄、工資不高，一度引起網民討論。

《封面新聞》報道，北大考古文博學院孫華教授認為，近年隨著中國文博事業的發展，考古有愈來愈熱門的傾向，而且愈來愈多女生投身考古學界，「過去考古很苦，設備差，條件也差，現在考古的條件已經大大改善。報考考古專業的學生增多，有一些高分段的、甚至省市狀元都成了考古專業的學生，把考古作為第一選擇，這些都不奇怪，是社會發展到一定階段後的一種必然」。