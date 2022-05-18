上海受訪者頻問「可以說嗎」　內媒記者一句話引熱議　影片被屏蔽

周二（17日）一段內媒《澎湃新聞》在上海採訪的影片在網絡流傳，並引起熱議。片中受訪者多次欲語還休，問道「這是可以說的嗎？」，而記者一句「新聞就是什麼都應該要報道，只要是真實的事情」，引起網民惹議，但影片現已顯示「暫無查看權限」。



根據網傳影片，這名受訪人員在受訪過程中，突然問到「掛軟件……這是可以說的嗎？」，記者似乎很意外，頓了半晌後結結巴巴地說道：「可…可以，我們這是甚麼都報道，真實的情況就報道」。

受訪者於是回答：「好，還有一個軟件叫『××飛機票』，上面可以幫你搶票的，只要在上面登入12306（按：官方的鐵路售票網）的帳號就可以，我們第一次是沒有搶到的」。

（影片截圖）

說到這裏，受訪人員再度發問：「呃，黃牛…這是可以說的嗎？」記者表示：「可以呀，新聞就是什麼都應該要報道，只要是真實的事情」，受訪人員這才繼續講下去：「嗯，好的，就是還有找一個黃牛……」

記者現身說法：常發現學生群體自我審查

影片被微博帳號「@張戴陽Tillo」截取發布後，記者一番話引起網民熱議，吸引2.1萬次轉發、1.8萬個讚好和逾200則留言，惟該則微博的留言區很快被隱藏，僅能從轉發清單中看到網民的留言。

這則微博獲得2.1萬次轉發和1.8萬個讚好。（微博截圖）

自稱是片中記者的「@星期六的少年Yu」隨後也在這則微博下方留言表示：「我是視頻裏的出鏡記者 蔣鈺。因為精選評論，只能藉此地重申：也希望大家能看完整的直播，我自己在採訪中也時常發現學生群體的自我審查，我習得的新聞專業主義也就脫口而出『只要是真實的事件，新聞就可以報道』。真實是復雜的概念，後來幾位學生送上祝福也是真實的。」

記者疑現身說法，關注學生群體受訪的自我審查現象。（微博截圖）

網民：當代年輕人不停試探「甚麼可以說」

也有許多網民表示，看到這個影片的時候笑得很開心：「演小品呢？」、「真的笑到頭痛」、「短短幾十秒視頻濃縮展示了當代年輕人最熟練的兩大絕活：玩梗和自我審查」、「這是可以轉發的嗎？」。

有網民表示：「這一段其實挺重要的，說明了很多問題。一方面，體現了國人不斷對可以說的和不可以說的進行自主地區分和自我審查的意識（國技），另一方面，只要是真實的，新聞就可以報道，恰恰是這幾年最被體制打壓和批判的新聞觀」、「當代的年輕人需要不停的試探，什麼是可以說的，什麼是說了也沒用的」。

不少網民對影片發表看法。（影片截圖）

周三（18日）下午，這則微博與影片已顯示「暫無查看權限」，而在微博搜索相關關鍵字亦已找不到有關內容。