有片｜杭州地鐵金沙湖站水浸　鄰近公園湖水外溢致5個車站停運

5月18日下午，杭州地鐵金沙湖站突湧現大量積水，乘客需涉水離開地鐵站，無人被困，杭州地鐵1號線5個車站停運。

杭州地鐵官方交代稱，金沙湖公園下沉廣場出現管湧，湖水外溢令金沙湖地鐵站形成澇水。

錢塘區委宣傳部通報，截至今日（19日）凌晨5時，金沙湖公園下沉廣場及地下停車場的積水已基本排走。​​​



網傳影片顯示，杭州地鐵金沙湖站站台頂部漏水，水流蔓延到站台後，流向地鐵隧道。有杭州市民表示，地鐵經過金沙湖站時，能清楚地看到水流從站台頂部滴到車廂，從車廂撤離出地鐵口時，水位一度高至膝蓋。

《紅星新聞》報道，乘客李先生當日與往常一樣乘坐杭州地鐵1號線，從「鳳起路站」上車到「文海南路站」轉線，中間途經「金沙湖站」，由於是下班高峰期，地鐵車廂擠滿乘客。

他憶述，當時車廂正在行駛途中，顯示屏上突然只有「九和路」有亮燈，不少乘客都不時看向站點顯示屏。不久後，他才意識到顯示屏是通知乘客運營線路調整。金沙湖站進水後，杭州地鐵將1號線路調整為湘湖至九和路，文澤路至蕭山機場站。

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金沙湖站受進水影響，許多乘客被安排在金沙湖站前4個站的「九和路」下車。李先生稱，他在當晚7時20分許在九和路站下車，地鐵站內廣播一直播報運營線路的調整，站內有多名工作人員引導乘客前往A出口乘坐接駁車，「下車後所有人都比較有秩序，我看到乘客也都很冷靜。現場大概有10輛車左右，我等了兩三分鐘就上車了」。

有乘客表示，九和路地鐵站外的人流堪比「春運」，大量市民聚集在馬路兩側，人流大概綿延了200米以上，「所有出站閘機全部打開，無需掃碼，迅速撤離了地鐵。由於人多，九和路站外的車道一度堵死，我騎行了七八公里，才回到金沙湖地鐵站」。

受事件影響，杭州地鐵1號線九堡站、客運中心站、下沙西站、金沙湖站、高沙路站5個車站暫停運營。